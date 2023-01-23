Текслер обсудил с председателем челябинского облизбиркома будущие выборы. Фото

24 января 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

По мнению Алексея Текслера, важно обеспечить прозрачность и легитимность выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер обсудил предстоящие выборы с председателем областного избиркома Евгением Голицыным. Как сообщила пресс-служба главы региона, Текслер сделал акцент на том, что итоги голосований не должны вызывать сомнений в легитимности. «Выборный процесс должен быть организован четко, без сбоев, чтобы никаких сомнений в результатах выборов ни у кого не было. Мы понимаем, что 2024 год будет, конечно, насыщен крупными электоральными кампаниями: выборами президента России, губернатора, депутатов в городской совет Челябинска и другими», — заявил Текслер. Как отметил губернатор, в 2022 году в области состоялось 77 кампаний, и выборы прошли спокойно, без нарушений и споров вокруг итогов. Текслер добавил, что это позволило избранным кандидатам быстро включиться в работу. Голицын сообщил Текслеру, что в 2023 году предстоит сформировать почти 2200 комиссий. Обучения членов избиркомов начались в конце 2022 года. Параллельно необходимо провести учебу для наблюдателей. Решать задачу будут вместе с представителями общественной палаты региона. Алексей Текслер обсудил предстоящие задачи с главой облизбиркома Евгением Голицыным Фото: пресс-служба губернатора области

Челябинский губернатор Алексей Текслер обсудил предстоящие выборы с председателем областного избиркома Евгением Голицыным. Как сообщила пресс-служба главы региона, Текслер сделал акцент на том, что итоги голосований не должны вызывать сомнений в легитимности. «Выборный процесс должен быть организован четко, без сбоев, чтобы никаких сомнений в результатах выборов ни у кого не было. Мы понимаем, что 2024 год будет, конечно, насыщен крупными электоральными кампаниями: выборами президента России, губернатора, депутатов в городской совет Челябинска и другими», — заявил Текслер. Как отметил губернатор, в 2022 году в области состоялось 77 кампаний, и выборы прошли спокойно, без нарушений и споров вокруг итогов. Текслер добавил, что это позволило избранным кандидатам быстро включиться в работу. Голицын сообщил Текслеру, что в 2023 году предстоит сформировать почти 2200 комиссий. Обучения членов избиркомов начались в конце 2022 года. Параллельно необходимо провести учебу для наблюдателей. Решать задачу будут вместе с представителями общественной палаты региона.