Годовалому ребенку в Пермском крае срочно требуется дорогостоящая операция

Жители Соликамска ищут 10 млн рублей, чтобы излечить от опухоли годовалого сына

24 января 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Родители малыша ищут деньги на лечение в израильской клинике Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Соликамске (Пермский край) многодетная семья срочно ищет деньги на лечение своего тяжелобольного ребенка. В июне 2021 года у годовалого Ильи обнаружили злокачественную опухоль. Малыш уже пережил две операции и сейчас проходит лечение дорогостоящим препаратом «Рапамун». Лекарство семья получает бесплатно, но впереди — обследование и операция, которую могут провести только израильские врачи, рассказала URA.RU мама мальчика Татьяна Литвиненко. «Операция запланирована на декабрь. До этого времени нам необходимо собрать около 10 млн рублей (окончательная стоимость будет зависеть от курса доллара). Консультации с врачами клиники Израиля, которые мы проводим дистанционно, тоже платные — 68 тыс. рублей. Такую неподъемную сумму в одиночку нам просто не собрать, поэтому надеемся на помощь неравнодушных жителей, планируем также обращаться за содействием в благотворительные фонды», — объяснила Татьяна Литвиненко. Сейчас за тяжелобольным ребенком ухаживает мама. Семья Литвиненко, помимо годовалого Ильи, воспитывает двоих детей — 5 и 15 лет. Основной источник дохода в семье — зарплата мужа Татьяны. Он работает шахтером в одной из местных компаний и выплачивает ипотеку за дом, который семья приобрела еще до болезни Ильи. Ранее соликамцы объявили о сборе денег для восьмилетнего Артема Онучина из Соликамска. Мальчику с тяжелым заболеванием потребовалось медицинское оборудование для сохранения жизни. Также, благодаря помощи неравнодушных пермяков, врачам удалось спасти жизнь новорожденному младенцу с пороком сердца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Соликамске (Пермский край) многодетная семья срочно ищет деньги на лечение своего тяжелобольного ребенка. В июне 2021 года у годовалого Ильи обнаружили злокачественную опухоль. Малыш уже пережил две операции и сейчас проходит лечение дорогостоящим препаратом «Рапамун». Лекарство семья получает бесплатно, но впереди — обследование и операция, которую могут провести только израильские врачи, рассказала URA.RU мама мальчика Татьяна Литвиненко. «Операция запланирована на декабрь. До этого времени нам необходимо собрать около 10 млн рублей (окончательная стоимость будет зависеть от курса доллара). Консультации с врачами клиники Израиля, которые мы проводим дистанционно, тоже платные — 68 тыс. рублей. Такую неподъемную сумму в одиночку нам просто не собрать, поэтому надеемся на помощь неравнодушных жителей, планируем также обращаться за содействием в благотворительные фонды», — объяснила Татьяна Литвиненко. Сейчас за тяжелобольным ребенком ухаживает мама. Семья Литвиненко, помимо годовалого Ильи, воспитывает двоих детей — 5 и 15 лет. Основной источник дохода в семье — зарплата мужа Татьяны. Он работает шахтером в одной из местных компаний и выплачивает ипотеку за дом, который семья приобрела еще до болезни Ильи. Ранее соликамцы объявили о сборе денег для восьмилетнего Артема Онучина из Соликамска. Мальчику с тяжелым заболеванием потребовалось медицинское оборудование для сохранения жизни. Также, благодаря помощи неравнодушных пермяков, врачам удалось спасти жизнь новорожденному младенцу с пороком сердца.