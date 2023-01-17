Мальчику с пневмонией из Соликамска собирают сотни тысяч на откашливатель

18 января 2023 в 04:52 Размер текста - 17 +

Мальчику нужны откашливатель и система для питания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае объявлен сбор средств для восьмилетнего Артема Онучина из Соликамска. Мальчику, который перенес тяжелое заболевание, требуется оборудование для сохранения жизни. Так, ребенку нужно приобрести откашливатель, сообщается на сайте фонда «Дедморозим». «У Артема заболевание центральной нервной системы, которое ограничивает его подвижность. Поэтому легкие мальчика не дышат полностью, и это провоцирует пневмонию. В последнее время Артем все чаще оказывается в стенах больницы. Чтобы оставаться дома, мальчику необходимы медицинская техника и расходные материалы к ней», — указано на сайте благотворительной организации. Всего необходимо собрать чуть более 700 тыс. рублей , чтобы купить откашливатель, гастростому, гравитационную систему для питания и расходные материалы к оборудованию, а также оплатить логистические расходы. Волонтеры отмечают, что откашливатель позволит своевременно убирать мокроту, появляющуюся из-за частых пневмоний, а с помощью других аппаратов ребенок сможет безопасно питаться.

В Пермском крае объявлен сбор средств для восьмилетнего Артема Онучина из Соликамска. Мальчику, который перенес тяжелое заболевание, требуется оборудование для сохранения жизни. Так, ребенку нужно приобрести откашливатель, сообщается на сайте фонда «Дедморозим». «У Артема заболевание центральной нервной системы, которое ограничивает его подвижность. Поэтому легкие мальчика не дышат полностью, и это провоцирует пневмонию. В последнее время Артем все чаще оказывается в стенах больницы. Чтобы оставаться дома, мальчику необходимы медицинская техника и расходные материалы к ней», — указано на сайте благотворительной организации. Всего необходимо собрать чуть более 700 тыс. рублей, чтобы купить откашливатель, гастростому, гравитационную систему для питания и расходные материалы к оборудованию, а также оплатить логистические расходы. Волонтеры отмечают, что откашливатель позволит своевременно убирать мокроту, появляющуюся из-за частых пневмоний, а с помощью других аппаратов ребенок сможет безопасно питаться.