Пермяки спасли тяжелобольного младенца мигрантов

Врачи успешно провели малышу операцию (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Пермского края меньше чем за неделю собрали сумму, необходимую для проведения операции новорожденному Хамрозбеку. У малыша и его родителей нет российского гражданства, поэтому помочь ему за государственный счет было невозможно. Теперь, благодаря более 350 пожертвованиям пермяков операция на сердце Хамрозбека успешно проведена, рассказали в фонде «Дедморозим», который организовал сбор средств.

«Пермяки собрали 550 тысяч рублей, чтобы врачи провели операцию по коррекции порока сердца мальчика. Специалисты федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова уже провели операцию на сердце. Она прошла хорошо и сейчас Хамрозбек находится под наблюдением врачей», — сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте».

Сбор денег на операцию объявили 26 апреля. Тогда в фонде рассказали, что Хамрозбек родился раньше срока — в марте вместо мая. Врачи обнаружили у мальчика врожденный порок сердца и сообщили о необходимости срочной операции. Больше месяца Хамрозбек с мамой провели в ДКБ № 13, затем их перевели в федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова, где после сбора необходимой суммы врачи провели нужную операцию.