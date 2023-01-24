В Пермском крае к делу о смертельном ДТП подключилась прокуратура

В результате аварии погибли водитель и три пациента реанимобиля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники прокуратуры Гремячинска (Пермский край) подключились к расследованию резонансного уголовного дела о ДТП, в котором погибли водитель и три пациента машины скорой помощи. В надзорном ведомстве организована проверка причин и условий, в результате которой на трассе «Кунгур-Соликамск» произошла смертельная авария.

«23 ноября 2023 года в дневное время, мужчина, управлявший большегрузным автомобилем, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с машиной медучреждения, перевозившей пациентов. В результате происшествия травмы различной степени тяжести, в том числе смертельные, получили водитель спецавторанспорта и находящиеся в салоне пассажиры», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более граждан». В ходе проверки прокуратурой будет дана будет дана оценка действиям всех должностных лиц, в том числе подрядных организаций, которые отвечают в зимнее время за безопасность и благоустройство данного участка трассы.

Проверку всех обстоятельств ДТП также проводят следователи. «В связи с широким резонансом направлено ходатайство об изъятии уголовного дела из производства теротдела полиции. Для передачи его для расследования в следственный отдел регионального следственного управления СКР», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.