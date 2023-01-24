В пермской администрации официально сменился руководитель пресс-службы

24 января 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Новый руководитель вступает в должность с 24 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 24 января заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края официально стала бывший директор «Центра управления регионом» Екатерина Набатова. Об этом URA.RU сообщил источник в политтусовке. Она будет отвечать за взаимодействие со СМИ. «Распоряжение подписано. Екатерина Набатова вступила в должность с 24 января», — отметил источник. Екатерина Набатова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Занимавший ранее должность замруководителя по СМИ Николай Иванов перешел в прямое подчинение губернатору на позицию советника. Вместо Набатовой ЦУР возглавит бывший журналист Алексей Бурков.

С 24 января заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края официально стала бывший директор «Центра управления регионом» Екатерина Набатова. Об этом URA.RU сообщил источник в политтусовке. Она будет отвечать за взаимодействие со СМИ. «Распоряжение подписано. Екатерина Набатова вступила в должность с 24 января», — отметил источник. Екатерина Набатова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Занимавший ранее должность замруководителя по СМИ Николай Иванов перешел в прямое подчинение губернатору на позицию советника. Вместо Набатовой ЦУР возглавит бывший журналист Алексей Бурков.