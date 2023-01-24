В пермской администрации официально сменился руководитель пресс-службы

Новый руководитель вступает в должность с 24 января
С 24 января заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края официально стала бывший директор «Центра управления регионом» Екатерина Набатова. Об этом URA.RU сообщил источник в политтусовке. Она будет отвечать за взаимодействие со СМИ.
«Распоряжение подписано. Екатерина Набатова вступила в должность с 24 января», — отметил источник.
Екатерина Набатова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Занимавший ранее должность замруководителя по СМИ Николай Иванов перешел в прямое подчинение губернатору на позицию советника. Вместо Набатовой ЦУР возглавит бывший журналист Алексей Бурков.
Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».