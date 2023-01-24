В пермской администрации официально сменился руководитель пресс-службы

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Заседание челябинской городской думы. Челябинск, маникюр, чиновник, документы, женщина
Новый руководитель вступает в должность с 24 января Фото:

С 24 января заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края официально стала бывший директор «Центра управления регионом» Екатерина Набатова. Об этом URA.RU сообщил источник в политтусовке. Она будет отвечать за взаимодействие со СМИ.

«Распоряжение подписано. Екатерина Набатова вступила в должность с 24 января», — отметил источник.

Екатерина Набатова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Занимавший ранее должность замруководителя по СМИ Николай Иванов перешел в прямое подчинение губернатору на позицию советника. Вместо Набатовой ЦУР возглавит бывший журналист Алексей Бурков.

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С 24 января заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края официально стала бывший директор «Центра управления регионом» Екатерина Набатова. Об этом URA.RU сообщил источник в политтусовке. Она будет отвечать за взаимодействие со СМИ. «Распоряжение подписано. Екатерина Набатова вступила в должность с 24 января», — отметил источник. Екатерина Набатова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Занимавший ранее должность замруководителя по СМИ Николай Иванов перешел в прямое подчинение губернатору на позицию советника. Вместо Набатовой ЦУР возглавит бывший журналист Алексей Бурков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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