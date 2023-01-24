Пермские власти просят у жителей денег на арт-объект к юбилею села

24 января 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Для установки арт-объекта необходимо собрать более 140 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Карагайского муниципального округа Пермского края обратилась к жителям с просьбой собрать деньги на обустройство арт-объекта к 400-летию села. Проект предполагает установку кованой скульптуры в виде карты муниципалитета на автовокзальной площади села Карагай. «На карте будут расположены герб округа, населенные пункты с достопримечательностями и водными объектами. Высота карты составит три метра, ширина — полтора метра. Место установки арт-объекта выбрано неслучайно, ведь именно на автовокзал ежедневно приезжают наши гости, где начинается их первое знакомство с Карагаем», — сообщается на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». На реализацию проекта из бюджета Пермского края выделена субсидия в размере 75 процентов от стоимости скульптуры. Необходимо собрать еще более 140 тысяч рублей. Минимальный взнос составляет 100 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что таким же образом в Пермском крае власти планируют отремонтировать кладбища. Речь о двух погостах в Очере и Осинском городском округе.

Администрация Карагайского муниципального округа Пермского края обратилась к жителям с просьбой собрать деньги на обустройство арт-объекта к 400-летию села. Проект предполагает установку кованой скульптуры в виде карты муниципалитета на автовокзальной площади села Карагай. «На карте будут расположены герб округа, населенные пункты с достопримечательностями и водными объектами. Высота карты составит три метра, ширина — полтора метра. Место установки арт-объекта выбрано неслучайно, ведь именно на автовокзал ежедневно приезжают наши гости, где начинается их первое знакомство с Карагаем», — сообщается на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». На реализацию проекта из бюджета Пермского края выделена субсидия в размере 75 процентов от стоимости скульптуры. Необходимо собрать еще более 140 тысяч рублей. Минимальный взнос составляет 100 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что таким же образом в Пермском крае власти планируют отремонтировать кладбища. Речь о двух погостах в Очере и Осинском городском округе.