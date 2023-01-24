Пермские власти просят у жителей денег на арт-объект к юбилею села

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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Для установки арт-объекта необходимо собрать более 140 тысяч рублей Фото:

Администрация Карагайского муниципального округа Пермского края обратилась к жителям с просьбой собрать деньги на обустройство арт-объекта к 400-летию села. Проект предполагает установку кованой скульптуры в виде карты муниципалитета на автовокзальной площади села Карагай.

«На карте будут расположены герб округа, населенные пункты с достопримечательностями и водными объектами. Высота карты составит три метра, ширина — полтора метра. Место установки арт-объекта выбрано неслучайно, ведь именно на автовокзал ежедневно приезжают наши гости, где начинается их первое знакомство с Карагаем», — сообщается на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

На реализацию проекта из бюджета Пермского края выделена субсидия в размере 75 процентов от стоимости скульптуры. Необходимо собрать еще более 140 тысяч рублей. Минимальный взнос составляет 100 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что таким же образом в Пермском крае власти планируют отремонтировать кладбища. Речь о двух погостах в Очере и Осинском городском округе.

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Администрация Карагайского муниципального округа Пермского края обратилась к жителям с просьбой собрать деньги на обустройство арт-объекта к 400-летию села. Проект предполагает установку кованой скульптуры в виде карты муниципалитета на автовокзальной площади села Карагай. «На карте будут расположены герб округа, населенные пункты с достопримечательностями и водными объектами. Высота карты составит три метра, ширина — полтора метра. Место установки арт-объекта выбрано неслучайно, ведь именно на автовокзал ежедневно приезжают наши гости, где начинается их первое знакомство с Карагаем», — сообщается на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». На реализацию проекта из бюджета Пермского края выделена субсидия в размере 75 процентов от стоимости скульптуры. Необходимо собрать еще более 140 тысяч рублей. Минимальный взнос составляет 100 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что таким же образом в Пермском крае власти планируют отремонтировать кладбища. Речь о двух погостах в Очере и Осинском городском округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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