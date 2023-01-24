Водителя самосвала, устроившего массовое ДТП на челябинской трассе, отправили в колонию

Суд приговорил водителя к 3,5 годам колонии Фото: Илья Московец © URA.RU

Водителя самосвала, который летом 2020 года устроил ДТП с пятью автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области, отправили в колонию на 3,5 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. В массовой аварии погибли два человека,

«Гособвинитель предложил назначить водителю самосвала четыре года колонии-поселения. Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной года лишения свободы и два года лишения права управления транспортными средствами с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что с компании, в которой был трудоустроен водитель, в судебном порядке взыскали 1,4 млн рублей. Эти деньги получат двое пострадавших, по 700 тысяч каждый.

Авария произошла в середине июня 2020 года. В аварии погибли два человека, семь получили ранения. Судя по видео, КАМАЗ с неисправной тормозной системой буквально подмял под себя четыре легковушки и врезался в другой большегруз.