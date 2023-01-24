В Пермском крае двое мужчин и хаски похитили три пары джинсов

25 января 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Пес стал невольным соучастником преступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Краснокамске Пермского края полиция задержала двух местных жителей по подозрению в краже. Они вместе со своим питомцем — собакой породы хаски — в магазине украли три пары женских джинсов, рассказали в полиции. «Хищение они совершили среди бела дня, да еще и взяли на дело свою хаски. Когда один из фигурантов зашел в торговый зал, пес направился следом. Не найдя подходящей для себя одежды, четвероногий покупатель выбежал. Злоумышленник… схватил изделия и пронес похищенное через антикражное устройство», — пишет telegram-канал «МВД Медиа». Опознать воров удалось с помощью записи камер видеонаблюдения. Позже одного с украденным задержали на улицах города, а второго поймали через день.

В Краснокамске Пермского края полиция задержала двух местных жителей по подозрению в краже. Они вместе со своим питомцем — собакой породы хаски — в магазине украли три пары женских джинсов, рассказали в полиции. «Хищение они совершили среди бела дня, да еще и взяли на дело свою хаски. Когда один из фигурантов зашел в торговый зал, пес направился следом. Не найдя подходящей для себя одежды, четвероногий покупатель выбежал. Злоумышленник… схватил изделия и пронес похищенное через антикражное устройство», — пишет telegram-канал «МВД Медиа». Опознать воров удалось с помощью записи камер видеонаблюдения. Позже одного с украденным задержали на улицах города, а второго поймали через день.