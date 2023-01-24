24 января 2023

В Пермском крае двое мужчин и хаски похитили три пары джинсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Собачий питомник. Хаски-центр «Аквилон». Челябинск, собака, сибирский хаски
Пес стал невольным соучастником преступления Фото:

В Краснокамске Пермского края полиция задержала двух местных жителей по подозрению в краже. Они вместе со своим питомцем — собакой породы хаски — в магазине украли три пары женских джинсов, рассказали в полиции.

«Хищение они совершили среди бела дня, да еще и взяли на дело свою хаски. Когда один из фигурантов зашел в торговый зал, пес направился следом. Не найдя подходящей для себя одежды, четвероногий покупатель выбежал. Злоумышленник… схватил изделия и пронес похищенное через антикражное устройство», — пишет telegram-канал «МВД Медиа».

Опознать воров удалось с помощью записи камер видеонаблюдения. Позже одного с украденным задержали на улицах города, а второго поймали через день.

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В Краснокамске Пермского края полиция задержала двух местных жителей по подозрению в краже. Они вместе со своим питомцем — собакой породы хаски — в магазине украли три пары женских джинсов, рассказали в полиции. «Хищение они совершили среди бела дня, да еще и взяли на дело свою хаски. Когда один из фигурантов зашел в торговый зал, пес направился следом. Не найдя подходящей для себя одежды, четвероногий покупатель выбежал. Злоумышленник… схватил изделия и пронес похищенное через антикражное устройство», — пишет telegram-канал «МВД Медиа». Опознать воров удалось с помощью записи камер видеонаблюдения. Позже одного с украденным задержали на улицах города, а второго поймали через день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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