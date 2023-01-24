24 января 2023

В Екатеринбурге пройдет премия с легендарным ведущим MTV

В Екатеринбурге танцевальную премию проведет ведущий MTV Александр Анатольевич
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Galla Dance. Екатеринбург, танцы, galla dance
Танцевальная премия подразумевает выступления учеников студии YouLand Фото:

В Екатеринбурге пройдет танцевальная премия YOULAND DANCE AWARDS. Мероприятие намечено на 28 января, а в качестве звездного гостя ожидается ведущий популярного канала «MTV Россия» Александр Анатольевич. Информация об этом появилась на сайте студии танца и фитнеса города Екатеринбурга YOULAnd.

«20-е, юбилейное, отчетное мероприятие сети YOULAnd. Все мировые звезды MTV соберутся в этот день в Екатеринбурге на большой сцене с танцевальным шоу. Ведущий премии VJ MTV Александр Анатольевич», — сообщают организаторы мероприятия.

Танцевальную студию YouLand, которая существует уже 15 лет, создала Алина Рудая-Зубакина. Студия ежегодно проводит отчетные концерты, но в этом году компания решила отметить свои успехи масштабно — с помощью церемонии. Гостям обещают ковровую дорожку, фотозоны и три блока выступлений учеников студии.

Чтобы попасть на премию, придется заплатить 1000 рублей. В стоимость билета для выступающего входит медаль премии, диплом, фото и видеоконтент со сцены. Мероприятие пройдет 28 января в центре культуры «Урал».

Александр Анатольевич входит в «золотой» состав ведущих популярного в 2000-х американского канала «MTV Россия». Широкую славу ведущий получил благодаря программе «News Блок», «Доступ к телу», «20-ка самых-самых», «MTV Top-20», также вел прямые эфиры церемоний MTV VMA и EMA. В настоящее время Александр Анатольевич ведет программу «Шоу-бизнес» на радиостанции «Комсомольская правда».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В Екатеринбурге пройдет танцевальная премия YOULAND DANCE AWARDS. Мероприятие намечено на 28 января, а в качестве звездного гостя ожидается ведущий популярного канала «MTV Россия» Александр Анатольевич. Информация об этом появилась на сайте студии танца и фитнеса города Екатеринбурга YOULAnd. «20-е, юбилейное, отчетное мероприятие сети YOULAnd. Все мировые звезды MTV соберутся в этот день в Екатеринбурге на большой сцене с танцевальным шоу. Ведущий премии VJ MTV Александр Анатольевич», — сообщают организаторы мероприятия. Танцевальную студию YouLand, которая существует уже 15 лет, создала Алина Рудая-Зубакина. Студия ежегодно проводит отчетные концерты, но в этом году компания решила отметить свои успехи масштабно — с помощью церемонии. Гостям обещают ковровую дорожку, фотозоны и три блока выступлений учеников студии. Чтобы попасть на премию, придется заплатить 1000 рублей. В стоимость билета для выступающего входит медаль премии, диплом, фото и видеоконтент со сцены. Мероприятие пройдет 28 января в центре культуры «Урал». Александр Анатольевич входит в «золотой» состав ведущих популярного в 2000-х американского канала «MTV Россия». Широкую славу ведущий получил благодаря программе «News Блок», «Доступ к телу», «20-ка самых-самых», «MTV Top-20», также вел прямые эфиры церемоний MTV VMA и EMA. В настоящее время Александр Анатольевич ведет программу «Шоу-бизнес» на радиостанции «Комсомольская правда».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...