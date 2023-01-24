24 января 2023

Сургутянка Мамедова, оскорбившая русских, обвинила экс-адвоката в распространении скандального видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мамедова обвинила Аббасова в распространении видео, где она обратилась к азербайджанцам за помощью Фото:

Жительница Сургута (ХМАО) Рая Мамедова, публично оскорбившая русских, обвинила своего бывшего адвоката Амила Аббасова в распространении скандального видео, где она обратилась к азербайджанцам с просьбой о помощи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из здания суда.

«В России видео появилось от моего бывшего защитника — Аббасова. Это вообще он предложил снять это видео. И он сам распространил видео по России», — рассказала Мамедова. Сам Амил Аббасов отмечает, что не советовал ей снимать видео.

«Есть масса свидетелей и есть скриншоты, как только я узнал об этом — то обсуждал ситуацию с другими адвокатами и представителями диаспоры. Если бы даже я посоветовал ей сделать такое, то составил бы более юридически грамотный текст», — отметил адвокат Аббасов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) подсудимая по уголовному делу о разжигании межнациональной розни Раиса Мамедова, оскорблявшая русских, обратилась к землякам из Азербайджана и обвинила окружную прокуратуру в коррупции. Ранее суд избрал Мамедовой меру пресечения в виде ограничения свободы. Одно из условий меры пресечения — это запрет на использования телефона и интернет-связи.

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Жительница Сургута (ХМАО) Рая Мамедова, публично оскорбившая русских, обвинила своего бывшего адвоката Амила Аббасова в распространении скандального видео, где она обратилась к азербайджанцам с просьбой о помощи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из здания суда. «В России видео появилось от моего бывшего защитника — Аббасова. Это вообще он предложил снять это видео. И он сам распространил видео по России», — рассказала Мамедова. Сам Амил Аббасов отмечает, что не советовал ей снимать видео. «Есть масса свидетелей и есть скриншоты, как только я узнал об этом — то обсуждал ситуацию с другими адвокатами и представителями диаспоры. Если бы даже я посоветовал ей сделать такое, то составил бы более юридически грамотный текст», — отметил адвокат Аббасов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) подсудимая по уголовному делу о разжигании межнациональной розни Раиса Мамедова, оскорблявшая русских, обратилась к землякам из Азербайджана и обвинила окружную прокуратуру в коррупции. Ранее суд избрал Мамедовой меру пресечения в виде ограничения свободы. Одно из условий меры пресечения — это запрет на использования телефона и интернет-связи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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