Сургутянка Мамедова, оскорбившая русских, обвинила экс-адвоката в распространении скандального видео

Жительница Сургута (ХМАО) Рая Мамедова, публично оскорбившая русских, обвинила своего бывшего адвоката Амила Аббасова в распространении скандального видео, где она обратилась к азербайджанцам с просьбой о помощи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из здания суда.
«В России видео появилось от моего бывшего защитника — Аббасова. Это вообще он предложил снять это видео. И он сам распространил видео по России», — рассказала Мамедова. Сам Амил Аббасов отмечает, что не советовал ей снимать видео.
«Есть масса свидетелей и есть скриншоты, как только я узнал об этом — то обсуждал ситуацию с другими адвокатами и представителями диаспоры. Если бы даже я посоветовал ей сделать такое, то составил бы более юридически грамотный текст», — отметил адвокат Аббасов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) подсудимая по уголовному делу о разжигании межнациональной розни Раиса Мамедова, оскорблявшая русских, обратилась к землякам из Азербайджана и обвинила окружную прокуратуру в коррупции. Ранее суд избрал Мамедовой меру пресечения в виде ограничения свободы. Одно из условий меры пресечения — это запрет на использования телефона и интернет-связи.
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