25 января 2023

Скандальный мэр из ХМАО ушел на больничный после проигранного суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения бывшему полицейскому Архипову Дмитрию. Курган, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
У Вячаслава Позднякова открыт больничный лист Фото:

Мэр городского поселения Барсово (ХМАО) Вячеслав Поздняков не появляется на работе по состоянию здоровья после того, как суд постановил снять его с должности, в связи с утратой доверия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал инсайдер в политическом истеблишменте.

«Мэра Барсово уже несколько дней не появляется на работе. Говорят, что он ушел на больничный», — отмечает инсайдер.

Сам Вячеслав Поздняков отметил, что действительно сейчас находится на больничном. «Сорвал спину», — прокомментировал мэр Барсово.

Ранее URA.RU сообщало, что суд снял с должности скандального мэра из ХМАО. Отстранение произошло из-за утраты доверия. Решение суда еще не вступило в законную силу. Поздняков заявил, что будет обжаловать вердикт служителей Фемиды.

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Мэр городского поселения Барсово (ХМАО) Вячеслав Поздняков не появляется на работе по состоянию здоровья после того, как суд постановил снять его с должности, в связи с утратой доверия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал инсайдер в политическом истеблишменте. «Мэра Барсово уже несколько дней не появляется на работе. Говорят, что он ушел на больничный», — отмечает инсайдер. Сам Вячеслав Поздняков отметил, что действительно сейчас находится на больничном. «Сорвал спину», — прокомментировал мэр Барсово. Ранее URA.RU сообщало, что суд снял с должности скандального мэра из ХМАО. Отстранение произошло из-за утраты доверия. Решение суда еще не вступило в законную силу. Поздняков заявил, что будет обжаловать вердикт служителей Фемиды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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