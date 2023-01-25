Скандальный мэр из ХМАО ушел на больничный после проигранного суда

Мэр городского поселения Барсово (ХМАО) Вячеслав Поздняков не появляется на работе по состоянию здоровья после того, как суд постановил снять его с должности, в связи с утратой доверия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал инсайдер в политическом истеблишменте.
«Мэра Барсово уже несколько дней не появляется на работе. Говорят, что он ушел на больничный», — отмечает инсайдер.
Сам Вячеслав Поздняков отметил, что действительно сейчас находится на больничном. «Сорвал спину», — прокомментировал мэр Барсово.
Ранее URA.RU сообщало, что суд снял с должности скандального мэра из ХМАО. Отстранение произошло из-за утраты доверия. Решение суда еще не вступило в законную силу. Поздняков заявил, что будет обжаловать вердикт служителей Фемиды.
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