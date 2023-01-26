Медведев назвал Зеленского «цирковой собакой»

Медведев диагностировал у Зеленского психологические проблемы

26 января 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев ознакомился с недавними заявлениями президента Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как «цирковая собачка», подчиняясь указаниям Запада. А его отказ от диалога с Россией говорит о возможных психологических проблемах. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях. «Это существо даже не клоун уже, а просто цирковая собачка, пудель у ног дрессировщика, который тявкает по его хлопку в ладоши. <…> Однако же существо важным хрипловатым тоном изрекает: мне не о чем и не с кем говорить и вообще непонятно, кто принимает в России решения. Очевидно, что это реальная психологическая проблема, которая скоро может стать и психиатрической», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале , отметив, что Россия все еще не поддается на провокации Зеленского. Ранее Медведев заявлял об абсурдности требований Киева от Запада. Он заявлял, что у Украины «скоро не останется моря», поэтому ее просьбы о подводных лодках — бессмысленны.

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как «цирковая собачка», подчиняясь указаниям Запада. А его отказ от диалога с Россией говорит о возможных психологических проблемах. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях. «Это существо даже не клоун уже, а просто цирковая собачка, пудель у ног дрессировщика, который тявкает по его хлопку в ладоши. <…> Однако же существо важным хрипловатым тоном изрекает: мне не о чем и не с кем говорить и вообще непонятно, кто принимает в России решения. Очевидно, что это реальная психологическая проблема, которая скоро может стать и психиатрической», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале, отметив, что Россия все еще не поддается на провокации Зеленского. Ранее Медведев заявлял об абсурдности требований Киева от Запада. Он заявлял, что у Украины «скоро не останется моря», поэтому ее просьбы о подводных лодках — бессмысленны.