Медведев назвал Зеленского «цирковой собакой»

Медведев диагностировал у Зеленского психологические проблемы
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев ознакомился с недавними заявлениями президента Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как «цирковая собачка», подчиняясь указаниям Запада. А его отказ от диалога с Россией говорит о возможных психологических проблемах. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях.

«Это существо даже не клоун уже, а просто цирковая собачка, пудель у ног дрессировщика, который тявкает по его хлопку в ладоши. <…> Однако же существо важным хрипловатым тоном изрекает: мне не о чем и не с кем говорить и вообще непонятно, кто принимает в России решения. Очевидно, что это реальная психологическая проблема, которая скоро может стать и психиатрической», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале, отметив, что Россия все еще не поддается на провокации Зеленского.

Ранее Медведев заявлял об абсурдности требований Киева от Запада. Он заявлял, что у Украины «скоро не останется моря», поэтому ее просьбы о подводных лодках — бессмысленны.

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Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как «цирковая собачка», подчиняясь указаниям Запада. А его отказ от диалога с Россией говорит о возможных психологических проблемах. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях. «Это существо даже не клоун уже, а просто цирковая собачка, пудель у ног дрессировщика, который тявкает по его хлопку в ладоши. <…> Однако же существо важным хрипловатым тоном изрекает: мне не о чем и не с кем говорить и вообще непонятно, кто принимает в России решения. Очевидно, что это реальная психологическая проблема, которая скоро может стать и психиатрической», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале, отметив, что Россия все еще не поддается на провокации Зеленского. Ранее Медведев заявлял об абсурдности требований Киева от Запада. Он заявлял, что у Украины «скоро не останется моря», поэтому ее просьбы о подводных лодках — бессмысленны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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