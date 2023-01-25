Медведев: Украина скоро лишится выхода к морю

Медведев: просьбы Украины о подводных лодках являются абсурдными, ведь у нее скоро не останется моря

25 января 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев высказался о новой просьбе Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Просьба Киева о предоставлении ему подводных лодок вскоре после требований о танках являются абсурдными, ведь у Украины «скоро не останется моря». С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своих соцсетях. Ранее с просьбой к Западу предоставить подводные лодки выступил замглавы МИД Украины Андрей Мельник. «Никчемные начальнички Малороссии все время хотят все больше и больше. Больше танков, машин, орудий. Теперь вот какое-то чмо заявило, что им нужны самолеты и… подводные лодки», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . Зампред Совбеза России добавил, что просьбы Киева предоставить субмарины — абсурдны, учитывая, что «скоро у киевского режима вообще не останется моря». Ранее Мельник заявил, что поставки украинской стороне танков — это только первый шаг и попросил у НАТО дать Украине истребители, корабли и подводные лодки. Подводные лодки, объяснил Мельник, нужны Киеву, чтобы исключить атаки российской армии с Черного моря.

Просьба Киева о предоставлении ему подводных лодок вскоре после требований о танках являются абсурдными, ведь у Украины «скоро не останется моря». С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своих соцсетях. Ранее с просьбой к Западу предоставить подводные лодки выступил замглавы МИД Украины Андрей Мельник. «Никчемные начальнички Малороссии все время хотят все больше и больше. Больше танков, машин, орудий. Теперь вот какое-то чмо заявило, что им нужны самолеты и… подводные лодки», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза России добавил, что просьбы Киева предоставить субмарины — абсурдны, учитывая, что «скоро у киевского режима вообще не останется моря». Ранее Мельник заявил, что поставки украинской стороне танков — это только первый шаг и попросил у НАТО дать Украине истребители, корабли и подводные лодки. Подводные лодки, объяснил Мельник, нужны Киеву, чтобы исключить атаки российской армии с Черного моря.