Медведев: Украина скоро лишится выхода к морю

Просьба Киева о предоставлении ему подводных лодок вскоре после требований о танках являются абсурдными, ведь у Украины «скоро не останется моря». С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своих соцсетях. Ранее с просьбой к Западу предоставить подводные лодки выступил замглавы МИД Украины Андрей Мельник.
«Никчемные начальнички Малороссии все время хотят все больше и больше. Больше танков, машин, орудий. Теперь вот какое-то чмо заявило, что им нужны самолеты и… подводные лодки», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза России добавил, что просьбы Киева предоставить субмарины — абсурдны, учитывая, что «скоро у киевского режима вообще не останется моря».
Ранее Мельник заявил, что поставки украинской стороне танков — это только первый шаг и попросил у НАТО дать Украине истребители, корабли и подводные лодки. Подводные лодки, объяснил Мельник, нужны Киеву, чтобы исключить атаки российской армии с Черного моря.
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Просьба Киева о предоставлении ему подводных лодок вскоре после требований о танках являются абсурдными, ведь у Украины «скоро не останется моря». С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своих соцсетях. Ранее с просьбой к Западу предоставить подводные лодки выступил замглавы МИД Украины Андрей Мельник. «Никчемные начальнички Малороссии все время хотят все больше и больше. Больше танков, машин, орудий. Теперь вот какое-то чмо заявило, что им нужны самолеты и… подводные лодки», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза России добавил, что просьбы Киева предоставить субмарины — абсурдны, учитывая, что «скоро у киевского режима вообще не останется моря». Ранее Мельник заявил, что поставки украинской стороне танков — это только первый шаг и попросил у НАТО дать Украине истребители, корабли и подводные лодки. Подводные лодки, объяснил Мельник, нужны Киеву, чтобы исключить атаки российской армии с Черного моря.