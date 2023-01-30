Работник «Сургутнефтегаза» подал документы на пост главы Лянтора

Инженер «Сургутнефтегаза» Руслан Шигабутдинов выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Лянтора (ХМАО) в Сургутском районе. Информацию URA.RU подтвердил сам кандидат.
«Да, это правда. Я подал документы, но подробнее о своей позиции расскажу позже», — сказал Шигабутдинов корреспонденту URA.RU.
В ТИК Сургутского района журналисту агентства подтвердили, что Шигабутдинов действительно подал документы. Согласно информации избирательной комиссии, кандидат имеет высшее образование и работает в «Лянторнефть» — структурном подразделении «Сургутнефтегаза».
Выборы в Лянторе состоятся в марте. Регистрация кандидатов началась 19 января. Ранее URA.RU сообщало, что кандидатом на пост мэра Лянтора от ЛДПР станет Евгений Хамутовский. Главным пунктом его предвыборной кампании является благоустройство города.
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