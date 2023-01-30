Работник «Сургутнефтегаза» подал документы на пост главы Лянтора

31 января 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Сотрудник «Сургутнефтегаза» баллотируется на пост мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инженер «Сургутнефтегаза» Руслан Шигабутдинов выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Лянтора (ХМАО) в Сургутском районе. Информацию URA.RU подтвердил сам кандидат. «Да, это правда. Я подал документы, но подробнее о своей позиции расскажу позже», — сказал Шигабутдинов корреспонденту URA.RU. В ТИК Сургутского района журналисту агентства подтвердили, что Шигабутдинов действительно подал документы. Согласно информации избирательной комиссии, кандидат имеет высшее образование и работает в «Лянторнефть» — структурном подразделении «Сургутнефтегаза». Выборы в Лянторе состоятся в марте. Регистрация кандидатов началась 19 января. Ранее URA.RU сообщало, что кандидатом на пост мэра Лянтора от ЛДПР станет Евгений Хамутовский. Главным пунктом его предвыборной кампании является благоустройство города.

Инженер «Сургутнефтегаза» Руслан Шигабутдинов выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Лянтора (ХМАО) в Сургутском районе. Информацию URA.RU подтвердил сам кандидат. «Да, это правда. Я подал документы, но подробнее о своей позиции расскажу позже», — сказал Шигабутдинов корреспонденту URA.RU. В ТИК Сургутского района журналисту агентства подтвердили, что Шигабутдинов действительно подал документы. Согласно информации избирательной комиссии, кандидат имеет высшее образование и работает в «Лянторнефть» — структурном подразделении «Сургутнефтегаза». Выборы в Лянторе состоятся в марте. Регистрация кандидатов началась 19 января. Ранее URA.RU сообщало, что кандидатом на пост мэра Лянтора от ЛДПР станет Евгений Хамутовский. Главным пунктом его предвыборной кампании является благоустройство города.