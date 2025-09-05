Цена снижена: в Перми повторно выставили на торги элитную квартиру дочери девелопера-банкрота

В Перми со второй попытки пытаются продать с молотка квартиру дочери бывшего гендиректора «Камской долины» Андрея Гладикова. Соответствующее объявление на «Федресурсе» разместил финансовый управляющий обанкротившегося девелопера.
«Стартовая цена лота 29,7 млн рублей. Трехкомнатная квартира Екатерины Губановой (дочь Гладкова — прим. URA.RU) площадью 195,1 квадратных метра расположена в Перми на пятом этаже дома по улице Краснова, 30», — указано в базе сервиса. Торги проведут 25 октября.
Весной стартовая цена актива составляла 33 млн рублей. Тогда торги признали несостоявшимися. От желающих купить квартиру не поступило ни одной заявки.
URA.RU уже рассказывало, что Гладикова признали банкротом в марте 2019 года по заявлению Сбербанка. Бизнесмен и экс-глава совета директоров «Камской долины» Алевтина Романова выступали поручителями по кредитам строительного холдинга. Общий объем задолженности превышал один млрд рублей. По словам Гладикова, на тот период его личные неисполненные финансовые обязательства составляли 1,46 млрд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!