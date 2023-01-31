Власти в Пермском крае заплатят за погибших в результате ЧС

В Пермском крае семьи, чьи родные погибли либо умерли в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории края, получат единовременную выплату. Регламент по назначению выплат утвердило министерство социального развития Прикамья, говорится в приказе ведомства. Документ размещен на сайте пермского регионального минсоцразвития.
«Утвердить административный регламент по назначению выплаты единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций межмуниципального или регионального характера на территории Пермского края», — говорится в документе. Уточняется, что пособие выплачивается единовременно в равных долях каждому члену семьи погибшего либо умершему в результате ЧС. Сумма выплат в приказе не приводится.
URA.RU рассказывало также, что с 1 января 2023 года в Пермском крае ввели единое пособие на детей и беременных женщин. Получать его смогут семьи, ожидающие ребенка, а также семьи с детьми до 17 лет со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума.
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