В ХМАО переносят сроки открытия KFC под новым брендом

01 февраля 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Планируется, что рестораны должны вновь заработать до конца февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ХМАО переносят открытие ресторанов KFC под новым брендом. Теперь точки должны открыть до конца февраля. Об этом URA.RU рассказал источник внутри компании. «Сейчас планируется, что рестораны должны открыться до конца февраля. Сотрудники уже частично на местах, готовятся к открытиям. Причем продолжается набор и обучение новых работников. Изначально начать работать должны были раньше, но процесс затянулся», — рассказывает журналисту URA.RU инсайдер. Агентство направило запрос в компанию, но получить оперативный комментарий на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что KFC вернется в ХМАО после перерыва. Открытие точек фастфуда в Сургуте планировалось в течение двух недель. Причем начать работать рестораны быстрого питания должны под брендом Rostic’s. Американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору, приостановив деятельность в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации России на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.

В ХМАО переносят открытие ресторанов KFC под новым брендом. Теперь точки должны открыть до конца февраля. Об этом URA.RU рассказал источник внутри компании. «Сейчас планируется, что рестораны должны открыться до конца февраля. Сотрудники уже частично на местах, готовятся к открытиям. Причем продолжается набор и обучение новых работников. Изначально начать работать должны были раньше, но процесс затянулся», — рассказывает журналисту URA.RU инсайдер. Агентство направило запрос в компанию, но получить оперативный комментарий на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что KFC вернется в ХМАО после перерыва. Открытие точек фастфуда в Сургуте планировалось в течение двух недель. Причем начать работать рестораны быстрого питания должны под брендом Rostic’s. Американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору, приостановив деятельность в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации России на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.