01 февраля 2023

На ремонт трех дорог в Челябинской области направят 700 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел дороги и объекты дорожной инфраструктуры, на которых велись работы в 2020 году. Челябинск , ремонт дороги, ограждение, дорога
Дорожные ремонты завершат в октябре Фото:

В Челябинской области объявили торги на ремонт участков трех дорог на общую сумму порядка 700 млн рублей. Как следует из сайта госзакупок, заявки принимают до 9 и 17 февраля.

«Объявляется тендер на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги Южноуральск—Магнитогорск. Начальная цена составляет 356,9 млн рублей», — сообщается в условиях тендера.

Подрядчика по данным торгам ищут на ремонт участка в Верхнеуральском районе протяженностью 15,5 км. Завершатся работы 25 октября.

Другие два тендера связаны с работами в Октябрьском и Красноармейском районах. Протяженность трасс там составляет 4,2 и 9 км. Ремонт на дорогах должен закончиться в те же сроки. Начальная стоимость работ — 114,6 и 223,3 млн рублей соответственно.

Организатором трех торгов выступает Центр закупок Челябинской области. Заказчик предусмотрел выплату подрядчикам 30-процентных авансов.

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В Челябинской области объявили торги на ремонт участков трех дорог на общую сумму порядка 700 млн рублей. Как следует из сайта госзакупок, заявки принимают до 9 и 17 февраля. «Объявляется тендер на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги Южноуральск—Магнитогорск. Начальная цена составляет 356,9 млн рублей», — сообщается в условиях тендера. Подрядчика по данным торгам ищут на ремонт участка в Верхнеуральском районе протяженностью 15,5 км. Завершатся работы 25 октября. Другие два тендера связаны с работами в Октябрьском и Красноармейском районах. Протяженность трасс там составляет 4,2 и 9 км. Ремонт на дорогах должен закончиться в те же сроки. Начальная стоимость работ — 114,6 и 223,3 млн рублей соответственно. Организатором трех торгов выступает Центр закупок Челябинской области. Заказчик предусмотрел выплату подрядчикам 30-процентных авансов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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