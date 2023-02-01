На ремонт трех дорог в Челябинской области направят 700 млн рублей

Дорожные ремонты завершат в октябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области объявили торги на ремонт участков трех дорог на общую сумму порядка 700 млн рублей. Как следует из сайта госзакупок, заявки принимают до 9 и 17 февраля.

«Объявляется тендер на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги Южноуральск—Магнитогорск. Начальная цена составляет 356,9 млн рублей», — сообщается в условиях тендера.

Подрядчика по данным торгам ищут на ремонт участка в Верхнеуральском районе протяженностью 15,5 км. Завершатся работы 25 октября.

Другие два тендера связаны с работами в Октябрьском и Красноармейском районах. Протяженность трасс там составляет 4,2 и 9 км. Ремонт на дорогах должен закончиться в те же сроки. Начальная стоимость работ — 114,6 и 223,3 млн рублей соответственно.

Организатором трех торгов выступает Центр закупок Челябинской области. Заказчик предусмотрел выплату подрядчикам 30-процентных авансов.