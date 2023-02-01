Спектакль «Иллюзии» по культовой пьесе Ивана Вырыпаева возвращается на пермскую сцену

Иван Вырыпаев покинул Россию весной 2022 года Фото: Павел Бедняков © URA.RU

Пермский Дом актера представит на своей сцене спектакль «Иллюзии» (16+) по пьесе Ивана Вырыпаева. Впервые пермяки могли его увидеть в 2021 году, но после начала спецоперации РФ на Украине автор покинул Россию, заявив, что будет переводить авторские отчисления в помощь Киеву. Режиссер Николай Гостюхин покажет свой спектакль в Перми 20 и 25 февраля.

«Спектакль Николая Гостюхина по культовой пьесе Ивана Вырыпаева исследует тему реальности и иллюзий на примере эпизодов из жизни двух супружеских пар, друживших долгие годы и лишь в старости осознавших всю неоднозначность своего жизненного опыта. Эта вневременная история заставит задуматься не только о том, как найти точку опоры в бесконечно меняющемся мире, но и о том, что даже самые сильные чувства могут оказаться лишь иллюзией перед лицом бесконечно глубокого космоса», — описывается постановка на сайте театрального бюро Process Theater.

Режиссер постановки Николай Гостюхин родом из города Кизела Пермского края, окончил Пермский госуниверситет. Автор пьесы «Иллюзии» Иван Вырыпаев окончательно покинул Россию весной 2022 года, получив польское гражданство. После начала спецоперации РФ он заявил, что деньги, получаемые от российских театров, будет переводить на мирные цели в фонды помощи Украины.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине в феврале 2022 года. По его словам, она направлена на защиту мирных жителей Донбасса.