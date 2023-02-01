01 февраля 2023

В ХМАО выставили на продажу рецепт «Кока-колы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины, клипарт. Екатеринбург, coca-cola, напиток, газированая вода, кока кола
Продавец предлагает раскрыть формулу и технологию производства газировки за 754 тысячи Фото:
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В ХМАО выставили на продажу рецепт напитка «Кока-кола». Продавец предлагает раскрыть формулу и технологию производства газировки за 754 тысячи рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито».

«Мы продаем нашу разработку — рецептуру легендарного, всемирно известного напитка „Кока-Кола“. Уникальность данной разработки в том, что она полностью идентична оригинальному напитку. Гарантируем высокое качество и яркий сладкий вкус, карамельно-коричневый цвет, много-много пузырьков и тот самый шипящий звук, когда наливаешь газировку в стакан», — говорится в объявлении.

Сам продавец уточняет, что формула является их собственной разработкой, которую они сделали на основе оригинальной «Колы», но по вкусу напитки не отличить. При этом компания занимается лишь продажей рецепта, а не оборудования.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске начали продавать «Колу» из Киргизии. Магазины стали поставлять на полки напитки из ближнего зарубежья после того, как западные бренды стали покидать страну в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели ограничения в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР, а санкции наносят больше вреда странам, которые их вводят.

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В ХМАО выставили на продажу рецепт напитка «Кока-кола». Продавец предлагает раскрыть формулу и технологию производства газировки за 754 тысячи рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Мы продаем нашу разработку — рецептуру легендарного, всемирно известного напитка „Кока-Кола“. Уникальность данной разработки в том, что она полностью идентична оригинальному напитку. Гарантируем высокое качество и яркий сладкий вкус, карамельно-коричневый цвет, много-много пузырьков и тот самый шипящий звук, когда наливаешь газировку в стакан», — говорится в объявлении. Сам продавец уточняет, что формула является их собственной разработкой, которую они сделали на основе оригинальной «Колы», но по вкусу напитки не отличить. При этом компания занимается лишь продажей рецепта, а не оборудования. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске начали продавать «Колу» из Киргизии. Магазины стали поставлять на полки напитки из ближнего зарубежья после того, как западные бренды стали покидать страну в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели ограничения в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР, а санкции наносят больше вреда странам, которые их вводят.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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