В ХМАО выставили на продажу рецепт «Кока-колы»

02 февраля 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Продавец предлагает раскрыть формулу и технологию производства газировки за 754 тысячи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ХМАО выставили на продажу рецепт напитка «Кока-кола». Продавец предлагает раскрыть формулу и технологию производства газировки за 754 тысячи рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Мы продаем нашу разработку — рецептуру легендарного, всемирно известного напитка „Кока-Кола“. Уникальность данной разработки в том, что она полностью идентична оригинальному напитку. Гарантируем высокое качество и яркий сладкий вкус, карамельно-коричневый цвет, много-много пузырьков и тот самый шипящий звук, когда наливаешь газировку в стакан», — говорится в объявлении. Сам продавец уточняет, что формула является их собственной разработкой, которую они сделали на основе оригинальной «Колы», но по вкусу напитки не отличить. При этом компания занимается лишь продажей рецепта, а не оборудования. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске начали продавать «Колу» из Киргизии. Магазины стали поставлять на полки напитки из ближнего зарубежья после того, как западные бренды стали покидать страну в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели ограничения в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР, а санкции наносят больше вреда странам, которые их вводят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО выставили на продажу рецепт напитка «Кока-кола». Продавец предлагает раскрыть формулу и технологию производства газировки за 754 тысячи рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Мы продаем нашу разработку — рецептуру легендарного, всемирно известного напитка „Кока-Кола“. Уникальность данной разработки в том, что она полностью идентична оригинальному напитку. Гарантируем высокое качество и яркий сладкий вкус, карамельно-коричневый цвет, много-много пузырьков и тот самый шипящий звук, когда наливаешь газировку в стакан», — говорится в объявлении. Сам продавец уточняет, что формула является их собственной разработкой, которую они сделали на основе оригинальной «Колы», но по вкусу напитки не отличить. При этом компания занимается лишь продажей рецепта, а не оборудования. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске начали продавать «Колу» из Киргизии. Магазины стали поставлять на полки напитки из ближнего зарубежья после того, как западные бренды стали покидать страну в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели ограничения в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР, а санкции наносят больше вреда странам, которые их вводят.