02 февраля 2023

В цирке Екатеринбурга демонтировали центральный вход. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Цирк. Екатеринбург, цирк, зима, цирк здание, екатеринбургский цирк
Строители начали реконструкцию здания екатеринбургского цирка Фото:

В екатеринбургском цирке началась реконструкция — строители демонтируют центральный вход, убирают кресла. Об этом сообщает telegram-канал ArenaDoc, освещающий деятельность цирков.

«Едва растроганные екатеринбуржцы проводили артистов шоу „Клоун“, как строители принялись за работу. В зале убирают кресла, демонтируется центральный вход и начинаются работы в фойе второго этажа. Пожелаем строителям ударных темпов и скорейшего ввода цирка в эксплуатацию», — написал автор telegram-канала.

Здание цирка закрыли на реконструкцию 22 января. Капитальный ремонт займет два года. Также недавно стало известно, что директор екатеринбургского цирка Тамара Бортникова возглавит параллельно Нижегородский цирк.

Реконструкция цирка займет два года
Фото:
Строители уже приступили к работам
Фото:
В частности, демонтируют центральный вход
Фото:

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В екатеринбургском цирке началась реконструкция — строители демонтируют центральный вход, убирают кресла. Об этом сообщает telegram-канал ArenaDoc, освещающий деятельность цирков. «Едва растроганные екатеринбуржцы проводили артистов шоу „Клоун“, как строители принялись за работу. В зале убирают кресла, демонтируется центральный вход и начинаются работы в фойе второго этажа. Пожелаем строителям ударных темпов и скорейшего ввода цирка в эксплуатацию», — написал автор telegram-канала. Здание цирка закрыли на реконструкцию 22 января. Капитальный ремонт займет два года. Также недавно стало известно, что директор екатеринбургского цирка Тамара Бортникова возглавит параллельно Нижегородский цирк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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