В екатеринбургском цирке началась реконструкция — строители демонтируют центральный вход, убирают кресла. Об этом сообщает telegram-канал ArenaDoc, освещающий деятельность цирков.
«Едва растроганные екатеринбуржцы проводили артистов шоу „Клоун“, как строители принялись за работу. В зале убирают кресла, демонтируется центральный вход и начинаются работы в фойе второго этажа. Пожелаем строителям ударных темпов и скорейшего ввода цирка в эксплуатацию», — написал автор telegram-канала.
Здание цирка закрыли на реконструкцию 22 января. Капитальный ремонт займет два года. Также недавно стало известно, что директор екатеринбургского цирка Тамара Бортникова возглавит параллельно Нижегородский цирк.
В екатеринбургском цирке началась реконструкция — строители демонтируют центральный вход, убирают кресла. Об этом сообщает telegram-канал ArenaDoc, освещающий деятельность цирков. «Едва растроганные екатеринбуржцы проводили артистов шоу „Клоун“, как строители принялись за работу. В зале убирают кресла, демонтируется центральный вход и начинаются работы в фойе второго этажа. Пожелаем строителям ударных темпов и скорейшего ввода цирка в эксплуатацию», — написал автор telegram-канала. Здание цирка закрыли на реконструкцию 22 января. Капитальный ремонт займет два года. Также недавно стало известно, что директор екатеринбургского цирка Тамара Бортникова возглавит параллельно Нижегородский цирк.