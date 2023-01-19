19 января 2023

Директору цирка в Екатеринбурге нашли работу по совместительству

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с директором цирка. Екатеринбург, бортникова тамара
Тамара Бортникова возглавила цирк Екатеринбурга в 2019 году, а теперь будет возглавлять еще и Нижегородский цирк

Директор екатеринбургского цирка Тамара Бортникова возглавила Нижегородский цирк. Информация об этом появилась на сайте Росгосцирка. При этом, как пояснили URA.RU в пресс-службе цирка Екатеринбурга, руководитель параллельно продолжит работу и на прежнем месте.

«Тамара Бортникова действительно возглавила Нижегородский цирк, но из цирка Екатеринбурга она никуда не уходит. У нее уже был успешный опыт работы по совместительству, поэтому она будет возглавлять два учреждения», — рассказали в пресс-службе цирка.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургский цирк закроется на реконструкцию. Последнее представление пройдет 22 января. Капитальный ремонт здания займет два года.

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Директор екатеринбургского цирка Тамара Бортникова возглавила Нижегородский цирк. Информация об этом появилась на сайте Росгосцирка. При этом, как пояснили URA.RU в пресс-службе цирка Екатеринбурга, руководитель параллельно продолжит работу и на прежнем месте. «Тамара Бортникова действительно возглавила Нижегородский цирк, но из цирка Екатеринбурга она никуда не уходит. У нее уже был успешный опыт работы по совместительству, поэтому она будет возглавлять два учреждения», — рассказали в пресс-службе цирка. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургский цирк закроется на реконструкцию. Последнее представление пройдет 22 января. Капитальный ремонт здания займет два года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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