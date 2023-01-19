Директору цирка в Екатеринбурге нашли работу по совместительству

Директор екатеринбургского цирка Тамара Бортникова возглавила Нижегородский цирк. Информация об этом появилась на сайте Росгосцирка. При этом, как пояснили URA.RU в пресс-службе цирка Екатеринбурга, руководитель параллельно продолжит работу и на прежнем месте.
«Тамара Бортникова действительно возглавила Нижегородский цирк, но из цирка Екатеринбурга она никуда не уходит. У нее уже был успешный опыт работы по совместительству, поэтому она будет возглавлять два учреждения», — рассказали в пресс-службе цирка.
Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургский цирк закроется на реконструкцию. Последнее представление пройдет 22 января. Капитальный ремонт здания займет два года.
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Директор екатеринбургского цирка Тамара Бортникова возглавила Нижегородский цирк. Информация об этом появилась на сайте Росгосцирка. При этом, как пояснили URA.RU в пресс-службе цирка Екатеринбурга, руководитель параллельно продолжит работу и на прежнем месте. «Тамара Бортникова действительно возглавила Нижегородский цирк, но из цирка Екатеринбурга она никуда не уходит. У нее уже был успешный опыт работы по совместительству, поэтому она будет возглавлять два учреждения», — рассказали в пресс-службе цирка. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургский цирк закроется на реконструкцию. Последнее представление пройдет 22 января. Капитальный ремонт здания займет два года.