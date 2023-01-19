Директору цирка в Екатеринбурге нашли работу по совместительству

20 января 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Тамара Бортникова возглавила цирк Екатеринбурга в 2019 году, а теперь будет возглавлять еще и Нижегородский цирк Размик Закарян © URA.RU Директор екатеринбургского цирка Тамара Бортникова возглавила Нижегородский цирк. Информация об этом появилась на сайте Росгосцирка. При этом, как пояснили URA.RU в пресс-службе цирка Екатеринбурга, руководитель параллельно продолжит работу и на прежнем месте. «Тамара Бортникова действительно возглавила Нижегородский цирк, но из цирка Екатеринбурга она никуда не уходит. У нее уже был успешный опыт работы по совместительству, поэтому она будет возглавлять два учреждения», — рассказали в пресс-службе цирка. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургский цирк закроется на реконструкцию. Последнее представление пройдет 22 января. Капитальный ремонт здания займет два года.

Директор екатеринбургского цирка Тамара Бортникова возглавила Нижегородский цирк. Информация об этом появилась на сайте Росгосцирка. При этом, как пояснили URA.RU в пресс-службе цирка Екатеринбурга, руководитель параллельно продолжит работу и на прежнем месте. «Тамара Бортникова действительно возглавила Нижегородский цирк, но из цирка Екатеринбурга она никуда не уходит. У нее уже был успешный опыт работы по совместительству, поэтому она будет возглавлять два учреждения», — рассказали в пресс-службе цирка. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургский цирк закроется на реконструкцию. Последнее представление пройдет 22 января. Капитальный ремонт здания займет два года.