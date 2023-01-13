Цирк Екатеринбурга продолжит работать после закрытия на реконструкцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цирк. Екатеринбург, цирк, бц саммит, цирк здание, екатеринбургский цирк, цирк екатеринбург
Здание цирка закроют на реконструкцию 15 января и будут ремонтировать два года Фото:

В Екатеринбургском цирке покажут еще четыре представления после закрытия здания на реконструкцию. Зрители увидят программу «Клоун», сообщает telegram-канал цирка.

«По многочисленным просьбам зрителей мы продлеваем гастроли программы „Клоун“ в Екатеринбургском цирке на одну неделю! Торжественное закрытие цирка состоится 15 января в 16.00, но после мы дадим еще четыре заключительных представления», — рассказали в цирке.

Представления состоятся 21 и 22 января в 12:00 и 16:00. Новогоднее шоу «Клоун» является совместным проектом Российской государственной цирковой компании и Московского цирка имени Юрия Никулина. Ради шоу в столицу Урала привезли статую Никулина весом в несколько тонн.

Ранее URA.RU сообщало, что цирк закроется на реконструкцию с 15 января 2023 года. Капитальный ремонт здания займет два года.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В Екатеринбургском цирке покажут еще четыре представления после закрытия здания на реконструкцию. Зрители увидят программу «Клоун», сообщает telegram-канал цирка. «По многочисленным просьбам зрителей мы продлеваем гастроли программы „Клоун“ в Екатеринбургском цирке на одну неделю! Торжественное закрытие цирка состоится 15 января в 16.00, но после мы дадим еще четыре заключительных представления», — рассказали в цирке. Представления состоятся 21 и 22 января в 12:00 и 16:00. Новогоднее шоу «Клоун» является совместным проектом Российской государственной цирковой компании и Московского цирка имени Юрия Никулина. Ради шоу в столицу Урала привезли статую Никулина весом в несколько тонн. Ранее URA.RU сообщало, что цирк закроется на реконструкцию с 15 января 2023 года. Капитальный ремонт здания займет два года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...