Цирк Екатеринбурга продолжит работать после закрытия на реконструкцию

13 января 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Здание цирка закроют на реконструкцию 15 января и будут ремонтировать два года Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбургском цирке покажут еще четыре представления после закрытия здания на реконструкцию. Зрители увидят программу «Клоун», сообщает telegram-канал цирка. «По многочисленным просьбам зрителей мы продлеваем гастроли программы „Клоун“ в Екатеринбургском цирке на одну неделю! Торжественное закрытие цирка состоится 15 января в 16.00, но после мы дадим еще четыре заключительных представления», — рассказали в цирке. Представления состоятся 21 и 22 января в 12:00 и 16:00. Новогоднее шоу «Клоун» является совместным проектом Российской государственной цирковой компании и Московского цирка имени Юрия Никулина. Ради шоу в столицу Урала привезли статую Никулина весом в несколько тонн. Ранее URA.RU сообщало, что цирк закроется на реконструкцию с 15 января 2023 года. Капитальный ремонт здания займет два года.

В Екатеринбургском цирке покажут еще четыре представления после закрытия здания на реконструкцию. Зрители увидят программу «Клоун», сообщает telegram-канал цирка. «По многочисленным просьбам зрителей мы продлеваем гастроли программы „Клоун“ в Екатеринбургском цирке на одну неделю! Торжественное закрытие цирка состоится 15 января в 16.00, но после мы дадим еще четыре заключительных представления», — рассказали в цирке. Представления состоятся 21 и 22 января в 12:00 и 16:00. Новогоднее шоу «Клоун» является совместным проектом Российской государственной цирковой компании и Московского цирка имени Юрия Никулина. Ради шоу в столицу Урала привезли статую Никулина весом в несколько тонн. Ранее URA.RU сообщало, что цирк закроется на реконструкцию с 15 января 2023 года. Капитальный ремонт здания займет два года.