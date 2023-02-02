02 февраля 2023

Пермская галерея расскажет о борьбе «зубастых против беззубых» в искусстве

Авторская экскурсия «Зубастые против беззубых» в Пермской галерее расскажет об истории улыбки на портрете
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Горнолыжный комплекс Такман. город Чусовой, зимний позитив, иней на авто, морозная улыбка
Об особенностях изображения улыбки в разные эпохи расскажет новая экскурсия Пермской галереи Фото:

В Пермской художественной галерее пройдет авторская экскурсия «Зубастые против беззубых» (16+) — ее культуролог Владимир Береснев посвятил истории улыбки в портрете. В галерее отмечают, если сейчас широкая улыбка — признак уверенности и успеха, то в XIX веке художники изображали людей с сомкнутыми, даже сжатыми губами.

«В эпоху Просвещения современных улыбчивых продавцов могли принять за глупцов или алкоголиков. Словом, улыбка не так проста, как кажется на первый взгляд», — пишут сотрудники ПХГ в анонсе экскурсии.

По их словам, в постоянной экспозиции галереи есть только один портрет с «зубастой» улыбкой. Что это за произведение, и почему автор вышел за рамки тогдашнего представления о нормальном, 9 февраля расскажет ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи Владимир Береснев.

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В Пермской художественной галерее пройдет авторская экскурсия «Зубастые против беззубых» (16+) — ее культуролог Владимир Береснев посвятил истории улыбки в портрете. В галерее отмечают, если сейчас широкая улыбка — признак уверенности и успеха, то в XIX веке художники изображали людей с сомкнутыми, даже сжатыми губами. «В эпоху Просвещения современных улыбчивых продавцов могли принять за глупцов или алкоголиков. Словом, улыбка не так проста, как кажется на первый взгляд», — пишут сотрудники ПХГ в анонсе экскурсии. По их словам, в постоянной экспозиции галереи есть только один портрет с «зубастой» улыбкой. Что это за произведение, и почему автор вышел за рамки тогдашнего представления о нормальном, 9 февраля расскажет ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи Владимир Береснев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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