Пермская галерея расскажет о борьбе «зубастых против беззубых» в искусстве

Авторская экскурсия «Зубастые против беззубых» в Пермской галерее расскажет об истории улыбки на портрете

03 февраля 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Об особенностях изображения улыбки в разные эпохи расскажет новая экскурсия Пермской галереи Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермской художественной галерее пройдет авторская экскурсия «Зубастые против беззубых» (16+) — ее культуролог Владимир Береснев посвятил истории улыбки в портрете. В галерее отмечают, если сейчас широкая улыбка — признак уверенности и успеха, то в XIX веке художники изображали людей с сомкнутыми, даже сжатыми губами. «В эпоху Просвещения современных улыбчивых продавцов могли принять за глупцов или алкоголиков. Словом, улыбка не так проста, как кажется на первый взгляд», — пишут сотрудники ПХГ в анонсе экскурсии. По их словам, в постоянной экспозиции галереи есть только один портрет с «зубастой» улыбкой. Что это за произведение, и почему автор вышел за рамки тогдашнего представления о нормальном, 9 февраля расскажет ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи Владимир Береснев.

В Пермской художественной галерее пройдет авторская экскурсия «Зубастые против беззубых» (16+) — ее культуролог Владимир Береснев посвятил истории улыбки в портрете. В галерее отмечают, если сейчас широкая улыбка — признак уверенности и успеха, то в XIX веке художники изображали людей с сомкнутыми, даже сжатыми губами. «В эпоху Просвещения современных улыбчивых продавцов могли принять за глупцов или алкоголиков. Словом, улыбка не так проста, как кажется на первый взгляд», — пишут сотрудники ПХГ в анонсе экскурсии. По их словам, в постоянной экспозиции галереи есть только один портрет с «зубастой» улыбкой. Что это за произведение, и почему автор вышел за рамки тогдашнего представления о нормальном, 9 февраля расскажет ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи Владимир Береснев.