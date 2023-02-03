Проект Екатеринбургской агломерации вынесут на рассмотрение депутатов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов опубликовал постановление, согласно которому депутаты городской думы рассмотрят проект городской агломерации. А именно — создание ассоциации, которая будет заниматься стратегически важным вопросом. Документ опубликован на официальном портале Екатеринбурга.
«… Целью деятельности [ассоциации] будет являться координация и организация деятельности по решению социальных, экономических и иных вопросов развития Екатеринбургской городской агломерации, ориентированной на создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения входящих в нее муниципальных образований», — следует из пояснительной записки к документу. Соглашение о создании ассоциации уже подписали руководители Екатеринбурга и Сысерти.
Проект Екатеринбургской городской агломерации подразумевает объединение городов-спутников Екатеринбурга. Туда могут войти Березовский, Сысерть, Арамиль, Верхнюю Пышму, Среднеуральск.
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