Нефтяник-блогер из ХМАО описал способ обмана с зарплатой на вахте

03 февраля 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Вахтовика из ХМАО обманули с зарплатой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нефтяник-блогер из Когалыма столкнулся с обманом работодателя во время своей первой вахты на месторождениях ХМАО. Мужчине занизили зарплату якобы из-за прохождения стажировки. Этим опытом он поделился с подписчиками своей страницы «Хьюстон знает» в социальной сети «ВКонтакте», URA.RU узнало подробности истории. «Устроился производителем работ бригады вышкомонтажников в подрядную организацию „РН-Юганскнефтегаза“, название фирмы не буду оглашать. Обещали заплатить 170 тысяч рублей, по итогу получил только сто», — пояснил вахтовик. Работодатель объяснил сотруднику понижение зарплаты тем, что он был в статусе стажера, хотя, по словам вахтовика, о стажировке речь при трудоустройстве не шла. Позже ему обещали доплатить недостающую сумму, но по истечении двух месяцев нефтяник решил уволиться, за который ему заплатили еще меньше — 44 тысячи. При этом, по словам вахтовика, он решил уйти не только из-за обмана с зарплатой, но и условий работы. «Не было нормальных инструментов для работы, жили в старых холодных вагончиках», — поделился блогер. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте вахтовика обманули с заплатой. Не получив деньги за отработанное время, он решил возвращаться домой в Якутию пешком.

Нефтяник-блогер из Когалыма столкнулся с обманом работодателя во время своей первой вахты на месторождениях ХМАО. Мужчине занизили зарплату якобы из-за прохождения стажировки. Этим опытом он поделился с подписчиками своей страницы «Хьюстон знает» в социальной сети «ВКонтакте», URA.RU узнало подробности истории. «Устроился производителем работ бригады вышкомонтажников в подрядную организацию „РН-Юганскнефтегаза“, название фирмы не буду оглашать. Обещали заплатить 170 тысяч рублей, по итогу получил только сто», — пояснил вахтовик. Работодатель объяснил сотруднику понижение зарплаты тем, что он был в статусе стажера, хотя, по словам вахтовика, о стажировке речь при трудоустройстве не шла. Позже ему обещали доплатить недостающую сумму, но по истечении двух месяцев нефтяник решил уволиться, за который ему заплатили еще меньше — 44 тысячи. При этом, по словам вахтовика, он решил уйти не только из-за обмана с зарплатой, но и условий работы. «Не было нормальных инструментов для работы, жили в старых холодных вагончиках», — поделился блогер. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте вахтовика обманули с заплатой. Не получив деньги за отработанное время, он решил возвращаться домой в Якутию пешком.