В Пермском крае школа хранила на своей территории опасные отходы

03 февраля 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

На территории школы хранились отработанные автопокрышки Фото: Илья Московец © URA.RU В Лысвьенском городском округе (Пермский край) прокуратура выявила опасные отходы, которые хранились на территории школы. Поводом для проверки послужило обращение в надзорное ведомство одного из местных жителей, сообщается на сайте прокуратуры Прикамья. «Установлено, что на территории образовательной организации складировались отработанные автомобильные шины, которые относятся к отходам четвертого класса опасности. Нахождение таких предметов на земле, а также территории образовательной организации влечет угрозу причинения вреда окружающей среде, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения и пожарной безопасности», — информирует пресс-служба краевой прокуратуры. Директору школы внесено представление, сейчас нарушение устранено. Также должностные лица привлечены к административной ответственности по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ), им назначено предупреждение.

В Лысвьенском городском округе (Пермский край) прокуратура выявила опасные отходы, которые хранились на территории школы. Поводом для проверки послужило обращение в надзорное ведомство одного из местных жителей, сообщается на сайте прокуратуры Прикамья. «Установлено, что на территории образовательной организации складировались отработанные автомобильные шины, которые относятся к отходам четвертого класса опасности. Нахождение таких предметов на земле, а также территории образовательной организации влечет угрозу причинения вреда окружающей среде, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения и пожарной безопасности», — информирует пресс-служба краевой прокуратуры. Директору школы внесено представление, сейчас нарушение устранено. Также должностные лица привлечены к административной ответственности по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ), им назначено предупреждение.