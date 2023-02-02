02 февраля 2023

В Пермском крае школа хранила на своей территории опасные отходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка территории от отработанных автомобильных шин. Магнитогорск, мусор, уборка, экология, покрышки автомобильные
На территории школы хранились отработанные автопокрышки Фото:

В Лысвьенском городском округе (Пермский край) прокуратура выявила опасные отходы, которые хранились на территории школы. Поводом для проверки послужило обращение в надзорное ведомство одного из местных жителей, сообщается на сайте прокуратуры Прикамья.

«Установлено, что на территории образовательной организации складировались отработанные автомобильные шины, которые относятся к отходам четвертого класса опасности. Нахождение таких предметов на земле, а также территории образовательной организации влечет угрозу причинения вреда окружающей среде, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения и пожарной безопасности», — информирует пресс-служба краевой прокуратуры.

Директору школы внесено представление, сейчас нарушение устранено. Также должностные лица привлечены к административной ответственности по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ), им назначено предупреждение.

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В Лысвьенском городском округе (Пермский край) прокуратура выявила опасные отходы, которые хранились на территории школы. Поводом для проверки послужило обращение в надзорное ведомство одного из местных жителей, сообщается на сайте прокуратуры Прикамья. «Установлено, что на территории образовательной организации складировались отработанные автомобильные шины, которые относятся к отходам четвертого класса опасности. Нахождение таких предметов на земле, а также территории образовательной организации влечет угрозу причинения вреда окружающей среде, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения и пожарной безопасности», — информирует пресс-служба краевой прокуратуры. Директору школы внесено представление, сейчас нарушение устранено. Также должностные лица привлечены к административной ответственности по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ), им назначено предупреждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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