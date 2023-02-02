02 февраля 2023

Троллейбусы в Челябинске изменят свой маршрут на выходные

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Последствие снегопада. Челябинск, троллейбус, проспект ленина, городской транспорт, автотранспорт
По новому маршруту проследуют троллейбусы под номерами 7 и 12 Фото:

В Челябинске троллейбусы №7 и №12 изменят свой маршрут на выходные. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского общественного транспорта.

«На выходных с 0:00 4 февраля до 5:00 6 февраля будут проводиться работы по модернизации контактной сети троллейбуса. Троллейбусы №7 и №12 проследуют по новому маршруту», — сообщили в ведомстве.

Движение транспорта будет закрыто по Свердловскому проспекту от Труда до Комсомольского проспекта. В это время рекомендовано использовать автобусы под номерами 9, 15, 18, 31, 34, 71. Поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат, используя месячный безлимитный проездной.

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В Челябинске троллейбусы №7 и №12 изменят свой маршрут на выходные. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского общественного транспорта. «На выходных с 0:00 4 февраля до 5:00 6 февраля будут проводиться работы по модернизации контактной сети троллейбуса. Троллейбусы №7 и №12 проследуют по новому маршруту», — сообщили в ведомстве. Движение транспорта будет закрыто по Свердловскому проспекту от Труда до Комсомольского проспекта. В это время рекомендовано использовать автобусы под номерами 9, 15, 18, 31, 34, 71. Поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат, используя месячный безлимитный проездной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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