Троллейбусы в Челябинске изменят свой маршрут на выходные

По новому маршруту проследуют троллейбусы под номерами 7 и 12
В Челябинске троллейбусы №7 и №12 изменят свой маршрут на выходные. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского общественного транспорта.
«На выходных с 0:00 4 февраля до 5:00 6 февраля будут проводиться работы по модернизации контактной сети троллейбуса. Троллейбусы №7 и №12 проследуют по новому маршруту», — сообщили в ведомстве.
Движение транспорта будет закрыто по Свердловскому проспекту от Труда до Комсомольского проспекта. В это время рекомендовано использовать автобусы под номерами 9, 15, 18, 31, 34, 71. Поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат, используя месячный безлимитный проездной.
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