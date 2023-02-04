04 февраля 2023
03 февраля 2023

В Пермском крае собрана большая посылка для помощи добровольцам казачьего отряда «Ермак». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка Глазами Донбасса. Екатеринбург, казак, казаки, казачество, z, z знак, z казачество
Груз из Перми получат казаки в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При участии жителей Прикамья в регионе собрали большую партию помощи для казаков отряда «Ермак». Груз в скором времени будет отправлен в зону проведения спецоперации.

«Очередная партия помощи нашим казакам отряда „Ермак“ готова и отвезена в поселок Октябрьский. Дальше ее повезет атаман хутора Октябрьский Виктор Загвоздкин», — написано в группе «Вести казачества» в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы благодарят активистов сообществ «Шьем для наших», «Молот — наш Пермский танковый батальон», иеромонаха Филиппа из Нытвы и казаков из Звездного, Нытвы и Октябрьского. Они также выражают благодарность «всем неравнодушным людям, которые принимали участие» в сборе.

URA.RU уже писало, что пермских казаков из добровольческого отряда «Ермак», принимавших участие в специальной военной операции на Украине, наградили благодарностями от имени главы Перми Алексея Демкина. Казаки выполняли поставленные боевые задачи в Луганской народной республике.

«Отряд «Ермак» сформирован из казаков Волжского, Оренбургского и Пермского казачьих войск. Подразделение участвует в боях на территории Украины с первых дней начала спецоперации, о начале которой объявил президент России Владимир Путин в феврале прошлого года. Глава государства много раз подчеркивал, что приоритет в действии российских войск — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.

Пермяки собрали посылку для казачьего отряда
Фото:
Груз из Прикамья будет доставлен в зону СВО
Фото:

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При участии жителей Прикамья в регионе собрали большую партию помощи для казаков отряда «Ермак». Груз в скором времени будет отправлен в зону проведения спецоперации. «Очередная партия помощи нашим казакам отряда „Ермак“ готова и отвезена в поселок Октябрьский. Дальше ее повезет атаман хутора Октябрьский Виктор Загвоздкин», — написано в группе «Вести казачества» в соцсети «ВКонтакте». Организаторы благодарят активистов сообществ «Шьем для наших», «Молот — наш Пермский танковый батальон», иеромонаха Филиппа из Нытвы и казаков из Звездного, Нытвы и Октябрьского. Они также выражают благодарность «всем неравнодушным людям, которые принимали участие» в сборе. URA.RU уже писало, что пермских казаков из добровольческого отряда «Ермак», принимавших участие в специальной военной операции на Украине, наградили благодарностями от имени главы Перми Алексея Демкина. Казаки выполняли поставленные боевые задачи в Луганской народной республике. «Отряд «Ермак» сформирован из казаков Волжского, Оренбургского и Пермского казачьих войск. Подразделение участвует в боях на территории Украины с первых дней начала спецоперации, о начале которой объявил президент России Владимир Путин в феврале прошлого года. Глава государства много раз подчеркивал, что приоритет в действии российских войск — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.
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