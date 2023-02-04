Комарова назначила замов, замгенпрокурора раскритиковал подчиненных: главные события ХМАО за неделю

Наталья Комарова провела кадровые назначения
Губернатор Югры Наталья Комарова на этой неделе назначила своими заместителями Елену Шумакову и Алексея Золотухина, а Александр Тиртока получил новые полномочия. Югорские прокуроры подверглись критике со стороны заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю с 30 января по 5 февраля.
- Заместителем губернатора Югры Натальи Комаровой стала Елена Шумакова, которая ранее возглавляла департамент общественных, внешних связей и молодежной политики. Она будет курировать в округе сферы культуры, спорта, образования и науки. Алексей Золотухин занял пост директора департамента региональной безопасности — заместителя губернатора ХМАО. Он был первым заместителем главы Пыть-Яха. Вице-губернатор Александр Тиртока получил новые полномочия. Теперь в его ведении взаимодействие с Минобороны РФ, а также властями новых регионов России.
- Наталья Комарова также назначила Якова Самохвалова директором окружного департамента общественных, внешних связей и молодежной политики. Новый руководитель ранее занимался обеспечением и поддержкой гражданских инициатив. Перед назначением Самохвалов подвергся информационным вбросам, целью которых стало очернение возглавляемого им фонда.
- Основным претендентом на пост директора департамента административного обеспечения в правительстве ХМАО называют замруководителя аппарата губернатора Юлию Коняеву. Источник в политическом истеблишменте сообщил, что, по сути, она и исполняла функции, которые переданы новому департаменту.
- Помощник Натальи Комаровой Михаил Слинкин стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве. У правоохранителей возникли вопросы к его деятельности во время пандемии. Позднее Слинкин написал заявление об уходе, при этом он сообщил, что не исключает ошибок в финансовых документах при получении материальной помощи от Фонда гражданских инициатив.
- Обвинение в отношении бывшего вице-мэра Нефтеюганска Елены Абрамовой следователи направили в прокуратуру. После его утверждения будет назначена дата судебного заседания.
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время встречи с заместителем Генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым обсудила вопросы строительства фильтровальной станции в Нефтеюганске и расселения аварийного жилья. Местные прокуроры подверглись критике со стороны Зайцева из-за уменьшения количества выявленных коррупционных преступлений и в сфере незаконного оборота наркотиков.
- Проект окружных властей по модернизации систем коммунальной инфраструктуры получил одобрение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. На его реализацию будет выделено 3 млрд рублей, из них 1,1 млрд — из федерального бюджета.
- Власти ХМАО привели в соответствие с федеральным законодательством порядок предоставления сертификатов беженцам из Херсона. В частности, установлена бессрочность сертификатов.
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