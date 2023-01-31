31 января 2023

Замглавы аппарата губернатора прочат на место директора нового департамента в правительстве ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты-Мансийск, город ханты-мансийск, правительство хмао
Юлия Коняева пока не подтверждает свое будущее назначение, но признает, что это ее сектор работы Фото:

Заместителя руководителя аппарата губернатора Юлию Коняеву называют главным претендентом на должность директора нового департамента административного обеспечения в окружном правительстве. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Юлия Алексеевна Коняева, по сути и исполняла те функции, которые приданы новому департаменту административного обеспечения. Поэтому назначение ее на эту должность весьма логично», — сообщил корреспонденту агентства источник. Сама Коняева в разговоре с URA.RU заявила, что кадровые решения в региональном правительстве принимает губернатор Югры Наталья Комарова. «Я пока не назначена! Если буду назначена, то буду — я вам сообщу», — сказала Коняева корреспонденту агентства.

Ранее URA.RU сообщило, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение о создании новой структуры в в правительстве округа — департамента административного обеспечения. Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение органов госвласти.

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Заместителя руководителя аппарата губернатора Юлию Коняеву называют главным претендентом на должность директора нового департамента административного обеспечения в окружном правительстве. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Юлия Алексеевна Коняева, по сути и исполняла те функции, которые приданы новому департаменту административного обеспечения. Поэтому назначение ее на эту должность весьма логично», — сообщил корреспонденту агентства источник. Сама Коняева в разговоре с URA.RU заявила, что кадровые решения в региональном правительстве принимает губернатор Югры Наталья Комарова. «Я пока не назначена! Если буду назначена, то буду — я вам сообщу», — сказала Коняева корреспонденту агентства. Ранее URA.RU сообщило, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение о создании новой структуры в в правительстве округа — департамента административного обеспечения. Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение органов госвласти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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