Замглавы аппарата губернатора прочат на место директора нового департамента в правительстве ХМАО

Заместителя руководителя аппарата губернатора Юлию Коняеву называют главным претендентом на должность директора нового департамента административного обеспечения в окружном правительстве. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«Юлия Алексеевна Коняева, по сути и исполняла те функции, которые приданы новому департаменту административного обеспечения. Поэтому назначение ее на эту должность весьма логично», — сообщил корреспонденту агентства источник. Сама Коняева в разговоре с URA.RU заявила, что кадровые решения в региональном правительстве принимает губернатор Югры Наталья Комарова. «Я пока не назначена! Если буду назначена, то буду — я вам сообщу», — сказала Коняева корреспонденту агентства.
Ранее URA.RU сообщило, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение о создании новой структуры в в правительстве округа — департамента административного обеспечения. Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение органов госвласти.
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