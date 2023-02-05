В Курганской области не смогли найти учебники для слабовидящего ребенка

06 февраля 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Слабовидящей школьнице не выдали специальные учебники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шмаковской школе Кетовского района Курганской области слабовидящую ученицу начальных классов не могут обеспечить специальной литературой. Из-за этого девочка отстает от программы, рассказала URA.RU мама школьницы. «Моя приемная дочь имеет проблемы со зрением. Первый класс она отучилась в Шмаковской школе. Ко второму учебному году рекомендовали поступить в специализированную школу-интернат в Шадринске. Там дочь отучилась два месяца, но не смогла адаптироваться, попросилась обратно. Комиссия приняла решение, что ребенок может обучаться в общеобразовательной школе. Однако специальными учебниками дочь не обеспечили, и сейчас обучение проводится вновь по программе первого класса. Говорят, что комплект таких учебников стоит порядка 40 тысяч рублей, и в продаже его не найти», — рассказала мама ученицы. Она считает, что ребенку сложнее учиться из-за отсутствия спецучебников. В администрации Кетовского округа на запрос URA.RU пояснили, что директор Шмаковской школы подала заявку в издательство «Просвещение» на приобретение учебников 1 класса (пособия для слабовидящих). На сегодняшний день учебники в издательстве отсутствуют. На 2023—2024 год учебники будут приобретены. «В обменном фонде учебников Кетовского муниципального округа специальные учебники для 1 класса отсутствуют. Также отсутствуют учебники в школах и книжных магазинах города Кургана. ГБОУ „Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат №11“ отказано в предоставлении учебников по причине отсутствия. Школой было предложено обеспечить обучающуюся увеличенными копиями страниц учебников, на что был получен отказ со стороны родителя (законного представителя). В заключении ЦПМПК (центральной психо-медико-педагогической комиссии) нет рекомендаций для использования осветительного на парте», — говорится в ответе администрации округа. Мама девочки уточнила URA.RU, что увеличенные копии страниц учебников, распечатанные на листах А4, ребенку все-таки предоставляют. Но они не удобны в пользовании — в развернутом виде занимают всю парту, поэтому девочка предпочитает в школе использовать обычный учебник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шмаковской школе Кетовского района Курганской области слабовидящую ученицу начальных классов не могут обеспечить специальной литературой. Из-за этого девочка отстает от программы, рассказала URA.RU мама школьницы. «Моя приемная дочь имеет проблемы со зрением. Первый класс она отучилась в Шмаковской школе. Ко второму учебному году рекомендовали поступить в специализированную школу-интернат в Шадринске. Там дочь отучилась два месяца, но не смогла адаптироваться, попросилась обратно. Комиссия приняла решение, что ребенок может обучаться в общеобразовательной школе. Однако специальными учебниками дочь не обеспечили, и сейчас обучение проводится вновь по программе первого класса. Говорят, что комплект таких учебников стоит порядка 40 тысяч рублей, и в продаже его не найти», — рассказала мама ученицы. Она считает, что ребенку сложнее учиться из-за отсутствия спецучебников. В администрации Кетовского округа на запрос URA.RU пояснили, что директор Шмаковской школы подала заявку в издательство «Просвещение» на приобретение учебников 1 класса (пособия для слабовидящих). На сегодняшний день учебники в издательстве отсутствуют. На 2023—2024 год учебники будут приобретены. «В обменном фонде учебников Кетовского муниципального округа специальные учебники для 1 класса отсутствуют. Также отсутствуют учебники в школах и книжных магазинах города Кургана. ГБОУ „Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат №11“ отказано в предоставлении учебников по причине отсутствия. Школой было предложено обеспечить обучающуюся увеличенными копиями страниц учебников, на что был получен отказ со стороны родителя (законного представителя). В заключении ЦПМПК (центральной психо-медико-педагогической комиссии) нет рекомендаций для использования осветительного на парте», — говорится в ответе администрации округа. Мама девочки уточнила URA.RU, что увеличенные копии страниц учебников, распечатанные на листах А4, ребенку все-таки предоставляют. Но они не удобны в пользовании — в развернутом виде занимают всю парту, поэтому девочка предпочитает в школе использовать обычный учебник.