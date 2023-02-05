Челябинские туристы не отказались от поездок в Турцию после землетрясения

Землетрясение не отвернуло челябинцев от поездок в Турцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Туристы Челябинска не стали отказываться от поездок в Турцию после землетрясения в центре страны. Как сообщили URA.RU участники рынка, некоторые путешественники отложили ранние брони, но тренд не массовый.

«Произошедшее в Турции землетрясение в целом не стало поводом отказываться от запланированного на теплый сезон отдыха. Цены на туры не снизятся, спрос будет высоким. В 2023 году стоимость одного места в туре соответствует цене, по которой раньше отдыхали семьей», — отметила URA.RU директор турагентства «Андромеда» Ольга Васильева.

Собеседница URA.RU добавила, что частота полетов в Турцию невысокая. При одном-двух полетах в неделю места распродаются, несмотря на высокую стоимость перелета. Цена авиабилета в значительной мере определяет стоимость туров. Спросу на весенний и летний отдых способствуют акции раннего бронирования туроператоров, когда за небольшую цену можно фиксировать стоимость путевки.

По просьбе URA.RU директор по развитию группы туркомпаний «СТТ» Мария Кучеренко подсчитала, что отель 4—5 звезд с заездом на 10 дней по системе питания «все включено» обойдется в 80—100 тысяч рублей. Кучеренко отметила, что популярность турецкого направления у челябинцев сохраняется.

Telegram-канал « Челябинск, который смог » узнал в пресс-службе аэропорта имени Курчатова, как землетрясение сказалось на полетной программе авиаперевозчика. В аэропорту сообщили, что рейс до Стамбула на 7 февраля в расписании сохраняется. Согласно данным сайта авиакомпании Red Wings, улететь во вторник из Челябинска можно в одну сторону за 18910 рублей, а в среду — за 14654 рубля.

Землетрясение в Турции произошло утром 6 февраля. Мощность первых толчков составила 7,4 балла, последующих — 7,8 балла. По оценкам туристов челябинских турагентств, на Анатолийском побережье катаклизм ощущался значительно меньше и отдыху не помешал.