В деле ОПГ бывшего вице-мэра Челябинска появилось почти 20 преступных эпизодов

Петр Конарев начинает тонуть в ворохе уголовных дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шесть новых эпизодов крупных и особо крупных взяток появились в деле преступной группы, организованной, по версии следствия, бывшим вице-мэром Челябинска Петром Конаревым. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Таким образом, с момента предъявления Конареву и его соучастникам обвинения силовики выявили дополнительно 14 преступных эпизодов и возбудили столько же уголовных дел.

«По версии следствия, данные взятки Конарев и трое его сообщников из числа сотрудников МКУ „Городская среда“ получили с декабря 2019 года по ноябрь 2021 года. Суммы подношений варьируются от 50 до тысяч до без малого 1,4 млн рублей. Всего, соответственно, более 3,5 млн рублей», — указал инсайдер.

Взамен сотрудники «Городской среды» закрывали глаза на незаконные торговые точки, которые должны были выявлять и демонтировать. По выявленным фактам возбуждено еще шесть уголовных дел: два по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и четыре по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, Конарев возглавлял организованную преступную группировку (ОПГ) из высокопоставленных сотрудников МКУ, получавшей «дань» с владельцев нестационарных торговых точек (ларьков и киосков) на территории областного центра. Бывшего директора учреждения Александра Грезева и его экс-заместителя Сергея Любимова полицейские задержали в июне прошлого года. Еще одного экс-зама Грезева — Вадима Левченко — месяц спустя. В начале сентября Конарев попытался покинуть область и, возможно, страну, но по пути в екатеринбургский аэропорт Кольцово его перехватили сотрудники регионального УФСБ.

Изначально потенциальным соучастникам предъявили обвинение в получении взяток на сумму более 3 млн рублей и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Лично Конареву вменяют получение почти 7,7 млн рублей. Впоследствии, по мере выявления новых преступных эпизодов, возбуждались новые уголовные дела: два в начале января по фактам получения взяток примерно на 1,5 млн рублей, шесть в конце января — там речь шла о 988 тысяч рублей.

Грезев, Любимов, Левченко, а также Дмитрий Рябинин и Людмила Кириллова были уволены из МКУ «Городская среда» в ноябре 2021 года. Причиной стали результаты проверок, начатых мэрией Челябинска.