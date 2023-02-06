В Екатеринбурге перестал работать сервис «Яндекс Такси». Скрин

В Екатеринбурге перестал работать сервис «Яндекс. Такси»
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Виды Екатеринбурга, такси, яндекс такси
Жители Екатеринбурга не могут воспользоваться сервисом «Яндекс. Такси» Фото:

Екатеринбуржцы не могут воспользоваться приложением «Яндекс. Такси». Об этом рассказали читатели URA.RU.

«В приложении пишет, что нет соединение с интернетом, и просит проверить подключение. Использую оператор «Билайн», у моего знакомого такая же проблема, но он использует «Мегафон», — поделились читатели агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в поддержку сервиса «Яндекс. Такси». В настоящий момент ответ не поступил.

Екатеринбуржцы не могут воспользоваться «Яндекс. Такси»
«Яндекс. Такси» отключилось на смартфонах екатеринбуржцев

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Екатеринбуржцы не могут воспользоваться приложением «Яндекс. Такси». Об этом рассказали читатели URA.RU. «В приложении пишет, что нет соединение с интернетом, и просит проверить подключение. Использую оператор «Билайн», у моего знакомого такая же проблема, но он использует «Мегафон», — поделились читатели агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в поддержку сервиса «Яндекс. Такси». В настоящий момент ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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