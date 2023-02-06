В Екатеринбурге перестал работать сервис «Яндекс. Такси»

Жители Екатеринбурга не могут воспользоваться сервисом «Яндекс. Такси»
Екатеринбуржцы не могут воспользоваться приложением «Яндекс. Такси». Об этом рассказали читатели URA.RU.
«В приложении пишет, что нет соединение с интернетом, и просит проверить подключение. Использую оператор «Билайн», у моего знакомого такая же проблема, но он использует «Мегафон», — поделились читатели агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в поддержку сервиса «Яндекс. Такси». В настоящий момент ответ не поступил.
Екатеринбуржцы не могут воспользоваться «Яндекс. Такси»
«Яндекс. Такси» отключилось на смартфонах екатеринбуржцев
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