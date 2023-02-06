В Екатеринбурге перестал работать сервис «Яндекс. Такси»

Жители Екатеринбурга не могут воспользоваться сервисом «Яндекс. Такси» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржцы не могут воспользоваться приложением «Яндекс. Такси». Об этом рассказали читатели URA.RU.

«В приложении пишет, что нет соединение с интернетом, и просит проверить подключение. Использую оператор «Билайн», у моего знакомого такая же проблема, но он использует «Мегафон», — поделились читатели агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в поддержку сервиса «Яндекс. Такси». В настоящий момент ответ не поступил.

Екатеринбуржцы не могут воспользоваться «Яндекс. Такси» Скрин: читатель URA.RU