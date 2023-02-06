Пермских участников спецоперации порадуют медом и орешками

Мед и орехи будут отправлен в зону СВО Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермяки принесли расфасованный по банкам мед с орехами, которые в дальнейшем будут отправлены на передовую. Эта информация опубликована в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

«Благодарим прекрасную Ленуру и ее брата за привезенный расфасованный мед с орешками. Мира вам и добра», — указано в сообщении.

Пермяки регулярно помогают участникам специальной военной операции на Украине. Ранее при участии жителей Прикамья в регионе собрали большую партию помощи для казаков отряда «Ермак».

О начале спецоперации объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Глава государства отмечал, что приоритет в действиях российских военных — исключение жертв среди мирного населения Донбасса, а также поражение объектов военной инфраструктуры и вооружения ВСУ.