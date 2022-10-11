Гумпомощь была доставлена в Тюмень из Кудымкара
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованным пермякам, которые находятся в тюменском военном училище доставлена отправленная накануне гуманитарная помощь от жителей Кудымкара. Фотографии с доставленной помощью разместил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Кудымкарской думы Андрей Хорошев.
«Тюмень! Наши ребята встретили „Газель“, получают необходимую помощь», — подписал Хорошев размещенную фотографию
Накануне Хорошев, писал пост, в котором рассказывал, что из Кудымкара выехала машина с необходимыми вещами и снаряжением для пермяков, находящихся в Тюмени.
Мобилизованные получают гуманитарную помощь из Кудымкара
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P