11 октября 2022

Мобилизованные пермяки получили гумпомощь от земляков. Фото

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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, военные, солдаты, военные сборы, мобилизация, резервисты, мобилизованные, Армия россии
Гумпомощь была доставлена в Тюмень из Кудымкара Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованным пермякам, которые находятся в тюменском военном училище доставлена отправленная накануне гуманитарная помощь от жителей Кудымкара. Фотографии с доставленной помощью разместил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Кудымкарской думы Андрей Хорошев.

«Тюмень! Наши ребята встретили „Газель“, получают необходимую помощь», — подписал Хорошев размещенную фотографию

Накануне Хорошев, писал пост, в котором рассказывал, что из Кудымкара выехала машина с необходимыми вещами и снаряжением для пермяков, находящихся в Тюмени.

Мобилизованные получают гуманитарную помощь из Кудымкара

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Мобилизованным пермякам, которые находятся в тюменском военном училище доставлена отправленная накануне гуманитарная помощь от жителей Кудымкара. Фотографии с доставленной помощью разместил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Кудымкарской думы Андрей Хорошев. «Тюмень! Наши ребята встретили „Газель“, получают необходимую помощь», — подписал Хорошев размещенную фотографию Накануне Хорошев, писал пост, в котором рассказывал, что из Кудымкара выехала машина с необходимыми вещами и снаряжением для пермяков, находящихся в Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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