Авиационный эксперт назвал самые безопасные места в самолете

Авиационный эксперт: самые безопасные места находятся в хвосте самолета
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Клипарты пассажирская авиация. , бортпроводник, салон самолета, стюардесса, ютейр, атр 72
Эксперт Даг Дури считает, что безопаснее всего выбирать места в хвосте самолета Фото:

Средние места в последнем ряду самолета являются самыми безопасными. Эти выводы подтверждает авиационный эксперт Даг Дури, а также исследование издания TIME.

«Мы редко бронируем средние места в последнем ряду, однако именно они являются самыми безопасными, согласно более раннему исследованию журнала TIME», — сообщает «Ридус». Уровень смертности на этих местах равен 28%, против 44% на любых других местах в самолете.

Это связано с тем, что топливо содержится в крыльях самолета, которые находятся по середине самолета, поэтому места посередине салона пострадают первыми. В то же время сидеть по центру от прохода безопаснее, чем у иллюминаторов: пассажиры, сидящие по краям станут буфером для сидящих по центру.

Российские летчики Юрий Сытник и Виктор Заболотский также рассказали URA.RU, что места в хвосте самолета наиболее безопасны. Еще одним безопасным местом является кабина экипажа, потому что пилоты невольно думают о собственной безопасности.

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Средние места в последнем ряду самолета являются самыми безопасными. Эти выводы подтверждает авиационный эксперт Даг Дури, а также исследование издания TIME. «Мы редко бронируем средние места в последнем ряду, однако именно они являются самыми безопасными, согласно более раннему исследованию журнала TIME», — сообщает «Ридус». Уровень смертности на этих местах равен 28%, против 44% на любых других местах в самолете. Это связано с тем, что топливо содержится в крыльях самолета, которые находятся по середине самолета, поэтому места посередине салона пострадают первыми. В то же время сидеть по центру от прохода безопаснее, чем у иллюминаторов: пассажиры, сидящие по краям станут буфером для сидящих по центру. Российские летчики Юрий Сытник и Виктор Заболотский также рассказали URA.RU, что места в хвосте самолета наиболее безопасны. Еще одним безопасным местом является кабина экипажа, потому что пилоты невольно думают о собственной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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