Авиационный эксперт назвал самые безопасные места в самолете Авиационный эксперт: самые безопасные места находятся в хвосте самолета 07 февраля 2023 в 19:36 Размер текста - 17 + Эксперт Даг Дури считает, что безопаснее всего выбирать места в хвосте самолета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Средние места в последнем ряду самолета являются самыми безопасными. Эти выводы подтверждает авиационный эксперт Даг Дури, а также исследование издания TIME. «Мы редко бронируем средние места в последнем ряду, однако именно они являются самыми безопасными, согласно более раннему исследованию журнала TIME», — сообщает «Ридус». Уровень смертности на этих местах равен 28%, против 44% на любых других местах в самолете. Это связано с тем, что топливо содержится в крыльях самолета, которые находятся по середине самолета, поэтому места посередине салона пострадают первыми. В то же время сидеть по центру от прохода безопаснее, чем у иллюминаторов: пассажиры, сидящие по краям станут буфером для сидящих по центру. Российские летчики Юрий Сытник и Виктор Заболотский также рассказали URA.RU, что места в хвосте самолета наиболее безопасны. Еще одним безопасным местом является кабина экипажа, потому что пилоты невольно думают о собственной безопасности. Средние места в последнем ряду самолета являются самыми безопасными. Эти выводы подтверждает авиационный эксперт Даг Дури, а также исследование издания TIME. «Мы редко бронируем средние места в последнем ряду, однако именно они являются самыми безопасными, согласно более раннему исследованию журнала TIME», — сообщает «Ридус». Уровень смертности на этих местах равен 28%, против 44% на любых других местах в самолете. Это связано с тем, что топливо содержится в крыльях самолета, которые находятся по середине самолета, поэтому места посередине салона пострадают первыми. В то же время сидеть по центру от прохода безопаснее, чем у иллюминаторов: пассажиры, сидящие по краям станут буфером для сидящих по центру. Российские летчики Юрий Сытник и Виктор Заболотский также рассказали URA.RU, что места в хвосте самолета наиболее безопасны. Еще одним безопасным местом является кабина экипажа, потому что пилоты невольно думают о собственной безопасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям