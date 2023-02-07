Авиационный эксперт назвал самые безопасные места в самолете

Средние места в последнем ряду самолета являются самыми безопасными. Эти выводы подтверждает авиационный эксперт Даг Дури, а также исследование издания TIME.
«Мы редко бронируем средние места в последнем ряду, однако именно они являются самыми безопасными, согласно более раннему исследованию журнала TIME», — сообщает «Ридус». Уровень смертности на этих местах равен 28%, против 44% на любых других местах в самолете.
Это связано с тем, что топливо содержится в крыльях самолета, которые находятся по середине самолета, поэтому места посередине салона пострадают первыми. В то же время сидеть по центру от прохода безопаснее, чем у иллюминаторов: пассажиры, сидящие по краям станут буфером для сидящих по центру.
Российские летчики Юрий Сытник и Виктор Заболотский также рассказали URA.RU, что места в хвосте самолета наиболее безопасны. Еще одним безопасным местом является кабина экипажа, потому что пилоты невольно думают о собственной безопасности.
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