ПВО уничтожила несколько беспилотников ВСУ над Воронежской областью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавших из-за атаки БПЛА не зафиксировано
Пострадавших из-за атаки БПЛА не зафиксировано Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В Воронежской области дежурные средствами ПВО нейтрализованы несколько беспилотников ВС Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он добавил, что в Воронеже, а также в Лискинском и Бутурлиновском районах отменена угроза беспилотной опасности. Однако режим повышенной готовности продолжает действовать в области. 

«Дежурными силами ПВО на территории области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников», — написал Гусев в telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших среди населения и разрушений инфраструктуры не зафиксировано. 

Сегодня ночью в Лебедянском муниципальном районе Липецкой области был введен красный уровень опасности из-за возможной атаки беспилотников. До этого в регионе сообщалось о введении желтого уровня «воздушной опасности». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Воронежской области дежурные средствами ПВО нейтрализованы несколько беспилотников ВС Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он добавил, что в Воронеже, а также в Лискинском и Бутурлиновском районах отменена угроза беспилотной опасности. Однако режим повышенной готовности продолжает действовать в области.  «Дежурными силами ПВО на территории области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников», — написал Гусев в telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших среди населения и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.  Сегодня ночью в Лебедянском муниципальном районе Липецкой области был введен красный уровень опасности из-за возможной атаки беспилотников. До этого в регионе сообщалось о введении желтого уровня «воздушной опасности». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...