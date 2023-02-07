Пермячка пряталась от долгов на чердаке, но ее нашли и отправили в колонию

08 февраля 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Больше месяца пермячка проведет в колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судебные приставы нашли должницу из Чусового (Пермский край) на чердаке дома. Женщина не хотела платить налоги и решила спрятаться от принудительного доставления ее в ведомство. О наказании, которое назначили должнице, сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «За уклонение от уплаты налогов жительница Чусового должна была отправиться в колонию, но она всячески скрывалась от назначенного ей наказания. Когда судебные приставы пришли к ней домой, они нашли 33-летнюю пермячку на чердаке собственного дома, где она пряталась от сотрудников ведомства», — пояснили в УФССП. Избежать уголовного наказания женщине не удалось. Приставы передали ее сотрудникам полиции. Следующие полтора месяца пермячка проведет в колонии-поселении.

Судебные приставы нашли должницу из Чусового (Пермский край) на чердаке дома. Женщина не хотела платить налоги и решила спрятаться от принудительного доставления ее в ведомство. О наказании, которое назначили должнице, сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «За уклонение от уплаты налогов жительница Чусового должна была отправиться в колонию, но она всячески скрывалась от назначенного ей наказания. Когда судебные приставы пришли к ней домой, они нашли 33-летнюю пермячку на чердаке собственного дома, где она пряталась от сотрудников ведомства», — пояснили в УФССП. Избежать уголовного наказания женщине не удалось. Приставы передали ее сотрудникам полиции. Следующие полтора месяца пермячка проведет в колонии-поселении.