07 февраля 2023

Пермячка пряталась от долгов на чердаке, но ее нашли и отправили в колонию

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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, женская колония, исправительная колония 4
Больше месяца пермячка проведет в колонии Фото:

Судебные приставы нашли должницу из Чусового (Пермский край) на чердаке дома. Женщина не хотела платить налоги и решила спрятаться от принудительного доставления ее в ведомство. О наказании, которое назначили должнице, сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

«За уклонение от уплаты налогов жительница Чусового должна была отправиться в колонию, но она всячески скрывалась от назначенного ей наказания. Когда судебные приставы пришли к ней домой, они нашли 33-летнюю пермячку на чердаке собственного дома, где она пряталась от сотрудников ведомства», — пояснили в УФССП.

Избежать уголовного наказания женщине не удалось. Приставы передали ее сотрудникам полиции. Следующие полтора месяца пермячка проведет в колонии-поселении.

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Судебные приставы нашли должницу из Чусового (Пермский край) на чердаке дома. Женщина не хотела платить налоги и решила спрятаться от принудительного доставления ее в ведомство. О наказании, которое назначили должнице, сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «За уклонение от уплаты налогов жительница Чусового должна была отправиться в колонию, но она всячески скрывалась от назначенного ей наказания. Когда судебные приставы пришли к ней домой, они нашли 33-летнюю пермячку на чердаке собственного дома, где она пряталась от сотрудников ведомства», — пояснили в УФССП. Избежать уголовного наказания женщине не удалось. Приставы передали ее сотрудникам полиции. Следующие полтора месяца пермячка проведет в колонии-поселении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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