Пермячка пряталась от долгов на чердаке, но ее нашли и отправили в колонию

Судебные приставы нашли должницу из Чусового (Пермский край) на чердаке дома. Женщина не хотела платить налоги и решила спрятаться от принудительного доставления ее в ведомство. О наказании, которое назначили должнице, сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
«За уклонение от уплаты налогов жительница Чусового должна была отправиться в колонию, но она всячески скрывалась от назначенного ей наказания. Когда судебные приставы пришли к ней домой, они нашли 33-летнюю пермячку на чердаке собственного дома, где она пряталась от сотрудников ведомства», — пояснили в УФССП.
Избежать уголовного наказания женщине не удалось. Приставы передали ее сотрудникам полиции. Следующие полтора месяца пермячка проведет в колонии-поселении.
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