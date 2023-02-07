Пермские власти повысили стоимость похорон

08 февраля 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Ценник на похороны с 1 февраля поднялся больше чем на 950 рублей. Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае выросла стоимость услуг, входящих в перечень гарантированного погребения. Согласно постановлению регионального министерства тарифного регулирования и энергетики, ценник на похороны с 1 февраля поднялся больше чем на 950 рублей. «Согласовать для органов местного самоуправления Пермского края предельный максимальный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированного перечня услуг по погребению, на 2023 год в следующем размере: муниципальные образования Пермского края (за исключением Гайнского, Косинского, Кочевского, Красновишерского, Чердынского округов) — 8 962,5 рубля», — указано в документе. Он опубликован на сайте правительства Прикамья. В Гайнском, Косинском, Кочевском, Красновишерском, Чердынском округах похороны обойдутся в 9 352,18 рубля. В 2022 году цены были ниже — 8 009 рублей и 8 358 для северных территорий.

В Пермском крае выросла стоимость услуг, входящих в перечень гарантированного погребения. Согласно постановлению регионального министерства тарифного регулирования и энергетики, ценник на похороны с 1 февраля поднялся больше чем на 950 рублей. «Согласовать для органов местного самоуправления Пермского края предельный максимальный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированного перечня услуг по погребению, на 2023 год в следующем размере: муниципальные образования Пермского края (за исключением Гайнского, Косинского, Кочевского, Красновишерского, Чердынского округов) — 8 962,5 рубля», — указано в документе. Он опубликован на сайте правительства Прикамья. В Гайнском, Косинском, Кочевском, Красновишерском, Чердынском округах похороны обойдутся в 9 352,18 рубля. В 2022 году цены были ниже — 8 009 рублей и 8 358 для северных территорий.