Лондон ввел санкции против российских военных предприятий

Великобритания ввела санкции против шести российских военных промышленных компаний

08 февраля 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Британия ввела санкции против 15 физических и юридических лиц из РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции, введенные Великобританией, затронули шесть военных промышленных организаций. Среди них российский разработчик и производитель беспилотников Zala Aero. Об этом сообщается на сайте британского правительства. «В общей сложности пакет санкций Великобритании распространяется на шесть организаций, предоставляющих военную технику, такую, как беспилотники», — говорится в сообщении на сайте правительства. Среди компаний в санкционном списке находится производитель беспилотных летательных аппаратов Zala Aero. Уточняется, что ограничения коснулись 15 физических и юридических российских лиц. После начала спецоперации страны Запада решили отрезать Россию от мира и ввели против нее различные санкции. Так, стало известно о намерении британских властей ввести новые санкции против российской стороны. Сообщалось, что ограничения коснутся компаний из РФ, а также лиц, входящих в окружение президента России Владимира Путина, напоминает RT.

Антироссийские санкции, введенные Великобританией, затронули шесть военных промышленных организаций. Среди них российский разработчик и производитель беспилотников Zala Aero. Об этом сообщается на сайте британского правительства. «В общей сложности пакет санкций Великобритании распространяется на шесть организаций, предоставляющих военную технику, такую, как беспилотники», — говорится в сообщении на сайте правительства. Среди компаний в санкционном списке находится производитель беспилотных летательных аппаратов Zala Aero. Уточняется, что ограничения коснулись 15 физических и юридических российских лиц. После начала спецоперации страны Запада решили отрезать Россию от мира и ввели против нее различные санкции. Так, стало известно о намерении британских властей ввести новые санкции против российской стороны. Сообщалось, что ограничения коснутся компаний из РФ, а также лиц, входящих в окружение президента России Владимира Путина, напоминает RT.