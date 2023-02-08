Лондон ввел санкции против российских военных предприятий

Великобритания ввела санкции против шести российских военных промышленных компаний
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Британия ввела санкции против 15 физических и юридических лиц из РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции, введенные Великобританией, затронули шесть военных промышленных организаций. Среди них российский разработчик и производитель беспилотников Zala Aero. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«В общей сложности пакет санкций Великобритании распространяется на шесть организаций, предоставляющих военную технику, такую, как беспилотники», — говорится в сообщении на сайте правительства. Среди компаний в санкционном списке находится производитель беспилотных летательных аппаратов Zala Aero. Уточняется, что ограничения коснулись 15 физических и юридических российских лиц.

После начала спецоперации страны Запада решили отрезать Россию от мира и ввели против нее различные санкции. Так, стало известно о намерении британских властей ввести новые санкции против российской стороны. Сообщалось, что ограничения коснутся компаний из РФ, а также лиц, входящих в окружение президента России Владимира Путина, напоминает RT.

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Антироссийские санкции, введенные Великобританией, затронули шесть военных промышленных организаций. Среди них российский разработчик и производитель беспилотников Zala Aero. Об этом сообщается на сайте британского правительства. «В общей сложности пакет санкций Великобритании распространяется на шесть организаций, предоставляющих военную технику, такую, как беспилотники», — говорится в сообщении на сайте правительства. Среди компаний в санкционном списке находится производитель беспилотных летательных аппаратов Zala Aero. Уточняется, что ограничения коснулись 15 физических и юридических российских лиц. После начала спецоперации страны Запада решили отрезать Россию от мира и ввели против нее различные санкции. Так, стало известно о намерении британских властей ввести новые санкции против российской стороны. Сообщалось, что ограничения коснутся компаний из РФ, а также лиц, входящих в окружение президента России Владимира Путина, напоминает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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