В Перми завод ищет десятки сотрудников на производство средств связи

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Открытие завода Эмерсон. Челябинск., рабочий
Средняя заработная плата на предприятии составляет 40 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

ОАО Пермский телефонный завод «Телта» расширяет штат сотрудников. Предприятие разместило на сайте Headhunter десятки новых вакансий. Работникам на заводе предлагают среднюю заработную плату в районе 40 тысяч рублей.

«Предприятие примет на работу новых сотрудников. Заводу требуются слесарь механосборочных работ, мастер пластмассового производства, монтажник, фрезеровщик, шлифовщик, инженер-технолог в сборочное производство и другие специалисты», — сообщается в объявлениях.

В числе условий предприятием заявлены официальное трудоустройство, полный соцпакет и пятидневный график. Требуемый опыт работы — от трех до пяти лет.

Пермское ОАО «Телта» разрабатывает и производит средства связи, в том числе полевые и специальные телефонные аппараты. Помимо этого, предприятие выпускает зарядные станции для электромобилей.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский телефонный завод ищет специалиста по мобилизации. В его обязанности входят ведение секретного делопроизводства и отправка отчетов в вышестоящие организации.

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ОАО Пермский телефонный завод «Телта» расширяет штат сотрудников. Предприятие разместило на сайте Headhunter десятки новых вакансий. Работникам на заводе предлагают среднюю заработную плату в районе 40 тысяч рублей. «Предприятие примет на работу новых сотрудников. Заводу требуются слесарь механосборочных работ, мастер пластмассового производства, монтажник, фрезеровщик, шлифовщик, инженер-технолог в сборочное производство и другие специалисты», — сообщается в объявлениях. В числе условий предприятием заявлены официальное трудоустройство, полный соцпакет и пятидневный график. Требуемый опыт работы — от трех до пяти лет. Пермское ОАО «Телта» разрабатывает и производит средства связи, в том числе полевые и специальные телефонные аппараты. Помимо этого, предприятие выпускает зарядные станции для электромобилей. Ранее URA.RU сообщало, что пермский телефонный завод ищет специалиста по мобилизации. В его обязанности входят ведение секретного делопроизводства и отправка отчетов в вышестоящие организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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