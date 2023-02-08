В Перми завод ищет десятки сотрудников на производство средств связи

08 февраля 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Средняя заработная плата на предприятии составляет 40 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ОАО Пермский телефонный завод «Телта» расширяет штат сотрудников. Предприятие разместило на сайте Headhunter десятки новых вакансий. Работникам на заводе предлагают среднюю заработную плату в районе 40 тысяч рублей. «Предприятие примет на работу новых сотрудников. Заводу требуются слесарь механосборочных работ, мастер пластмассового производства, монтажник, фрезеровщик, шлифовщик, инженер-технолог в сборочное производство и другие специалисты», — сообщается в объявлениях. В числе условий предприятием заявлены официальное трудоустройство, полный соцпакет и пятидневный график. Требуемый опыт работы — от трех до пяти лет. Пермское ОАО «Телта» разрабатывает и производит средства связи, в том числе полевые и специальные телефонные аппараты. Помимо этого, предприятие выпускает зарядные станции для электромобилей. Ранее URA.RU сообщало, что пермский телефонный завод ищет специалиста по мобилизации. В его обязанности входят ведение секретного делопроизводства и отправка отчетов в вышестоящие организации.

ОАО Пермский телефонный завод «Телта» расширяет штат сотрудников. Предприятие разместило на сайте Headhunter десятки новых вакансий. Работникам на заводе предлагают среднюю заработную плату в районе 40 тысяч рублей. «Предприятие примет на работу новых сотрудников. Заводу требуются слесарь механосборочных работ, мастер пластмассового производства, монтажник, фрезеровщик, шлифовщик, инженер-технолог в сборочное производство и другие специалисты», — сообщается в объявлениях. В числе условий предприятием заявлены официальное трудоустройство, полный соцпакет и пятидневный график. Требуемый опыт работы — от трех до пяти лет. Пермское ОАО «Телта» разрабатывает и производит средства связи, в том числе полевые и специальные телефонные аппараты. Помимо этого, предприятие выпускает зарядные станции для электромобилей. Ранее URA.RU сообщало, что пермский телефонный завод ищет специалиста по мобилизации. В его обязанности входят ведение секретного делопроизводства и отправка отчетов в вышестоящие организации.