В Перми завод ищет десятки сотрудников на производство средств связи

ОАО Пермский телефонный завод «Телта» расширяет штат сотрудников. Предприятие разместило на сайте Headhunter десятки новых вакансий. Работникам на заводе предлагают среднюю заработную плату в районе 40 тысяч рублей.
«Предприятие примет на работу новых сотрудников. Заводу требуются слесарь механосборочных работ, мастер пластмассового производства, монтажник, фрезеровщик, шлифовщик, инженер-технолог в сборочное производство и другие специалисты», — сообщается в объявлениях.
В числе условий предприятием заявлены официальное трудоустройство, полный соцпакет и пятидневный график. Требуемый опыт работы — от трех до пяти лет.
Пермское ОАО «Телта» разрабатывает и производит средства связи, в том числе полевые и специальные телефонные аппараты. Помимо этого, предприятие выпускает зарядные станции для электромобилей.
Ранее URA.RU сообщало, что пермский телефонный завод ищет специалиста по мобилизации. В его обязанности входят ведение секретного делопроизводства и отправка отчетов в вышестоящие организации.
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