Пермяки, принимающие участие в СВО, получат от земляков подарки к 23 февраля

Жители Соликамска поздравят с 23 февраля своих земляков, находящихся в зоне спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители города Соликамска (Пермский край) готовятся отправить военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, подарки к 23 февраля. Пункты сбора помощи для бойцов открыты в городе по четырем адресам, сообщается в группе «Zа Наших. Соликамск и не только» в соцсети «ВКонтакте».

«Сбор помощи для наших бойцов — до 10 февраля. Готовим для ребят подарки к 23 февраля», — написали организаторы сбора помощи. В список необходимого для бойцов вошла теплая одежда, средства гигиены, налобные фонарики, батарейки, аккумуляторы, каши быстрого приготовления, сладости, а также открытки и письма с поздравлениями.

URA.RU рассказывало, что перед Новым годом жители Перми собрали подарки для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Поздравить своих земляков решили и жители других городов Прикамья. Так, в Березниках дети подготовили для бойцов праздничные открытки, а взрослые — посылки с необходимыми на фронте вещами.