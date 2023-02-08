Пермяки, принимающие участие в СВО, получат от земляков подарки к 23 февраля

Жители города Соликамска (Пермский край) готовятся отправить военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, подарки к 23 февраля. Пункты сбора помощи для бойцов открыты в городе по четырем адресам, сообщается в группе «Zа Наших. Соликамск и не только» в соцсети «ВКонтакте».
«Сбор помощи для наших бойцов — до 10 февраля. Готовим для ребят подарки к 23 февраля», — написали организаторы сбора помощи. В список необходимого для бойцов вошла теплая одежда, средства гигиены, налобные фонарики, батарейки, аккумуляторы, каши быстрого приготовления, сладости, а также открытки и письма с поздравлениями.
URA.RU рассказывало, что перед Новым годом жители Перми собрали подарки для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Поздравить своих земляков решили и жители других городов Прикамья. Так, в Березниках дети подготовили для бойцов праздничные открытки, а взрослые — посылки с необходимыми на фронте вещами.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.