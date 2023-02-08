Баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИ» обыграл соперников из Минска в матче единой лиги ВТБ. Игра на домашней арене пермяков закончилась со счетом 82:67, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.
«С первой четверти матча пермяки навязали свою игру гостям. После броска Джастина Роберсона отрыв уральцев достиг 9 очков — 11:2. Третья четверть закончилась преимуществом пермяков и привела к счету 66:46. Во время заключительной десятиминутки минчане предприняли очередную попытку вернуться в игру, но точные броски лидера пермяков Айзея Риз вернули разницу в счете, которая сохранилась до финальной сирены», — сообщается на сайте.
Также на матче прошло награждение. «Вновь выпущенный велосипед „Кама“ по результатам конкурса достался юному болельщику Роману. Приз вручил коммерческий директор велокомпании „Форвард“ Алексей Бояршинов», — сообщил корреспондент URA.RU.
На матче присутствовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИ» обыграл соперников из Минска в матче единой лиги ВТБ. Игра на домашней арене пермяков закончилась со счетом 82:67, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба. «С первой четверти матча пермяки навязали свою игру гостям. После броска Джастина Роберсона отрыв уральцев достиг 9 очков — 11:2. Третья четверть закончилась преимуществом пермяков и привела к счету 66:46. Во время заключительной десятиминутки минчане предприняли очередную попытку вернуться в игру, но точные броски лидера пермяков Айзея Риз вернули разницу в счете, которая сохранилась до финальной сирены», — сообщается на сайте. Также на матче прошло награждение. «Вновь выпущенный велосипед „Кама“ по результатам конкурса достался юному болельщику Роману. Приз вручил коммерческий директор велокомпании „Форвард“ Алексей Бояршинов», — сообщил корреспондент URA.RU.