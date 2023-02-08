08 февраля 2023

Пермский БК «Парма» разгромил соперников из Минска. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Баскетбольный матч Парма Пари - Минск. Пермь, баскетбол, парма пари, лига втб
Матч закончился со счетом 82:67 в пользу пермяков Фото:

Баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИ» обыграл соперников из Минска в матче единой лиги ВТБ. Игра на домашней арене пермяков закончилась со счетом 82:67, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.

«С первой четверти матча пермяки навязали свою игру гостям. После броска Джастина Роберсона отрыв уральцев достиг 9 очков — 11:2. Третья четверть закончилась преимуществом пермяков и привела к счету 66:46. Во время заключительной десятиминутки минчане предприняли очередную попытку вернуться в игру, но точные броски лидера пермяков Айзея Риз вернули разницу в счете, которая сохранилась до финальной сирены», — сообщается на сайте.

Также на матче прошло награждение. «Вновь выпущенный велосипед „Кама“ по результатам конкурса достался юному болельщику Роману. Приз вручил коммерческий директор велокомпании „Форвард“ Алексей Бояршинов», — сообщил корреспондент URA.RU.

Баскетбольный матч Парма Пари - Минск. Пермь
На матче присутствовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Фото:
Баскетбольный матч Парма Пари - Минск. Пермь
В ходе матча минчане несколько раз сокращали отставание в счете
Фото:
Баскетбольный матч Парма Пари - Минск. Пермь
Коммерческий директор велокомпании «Форвард» Алексей Бояршинов вручил юному болельщику Роману велосипед «Кама»
Фото:
Баскетбольный матч Парма Пари - Минск. Пермь
Болельщики безотрывно следили за игрой
Фото:
Баскетбольный матч Парма Пари - Минск. Пермь
«ПАРМА-ПАРИ» одержала третью победу подряд
Фото:
Баскетбольный матч Парма Пари - Минск. Пермь
Пермяки лидировали в счете вплоть до финальной сирены
Фото:
Баскетбольный матч Парма Пари - Минск. Пермь
Матч закончился победой пермяков
Фото:

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Баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИ» обыграл соперников из Минска в матче единой лиги ВТБ. Игра на домашней арене пермяков закончилась со счетом 82:67, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба. «С первой четверти матча пермяки навязали свою игру гостям. После броска Джастина Роберсона отрыв уральцев достиг 9 очков — 11:2. Третья четверть закончилась преимуществом пермяков и привела к счету 66:46. Во время заключительной десятиминутки минчане предприняли очередную попытку вернуться в игру, но точные броски лидера пермяков Айзея Риз вернули разницу в счете, которая сохранилась до финальной сирены», — сообщается на сайте. Также на матче прошло награждение. «Вновь выпущенный велосипед „Кама“ по результатам конкурса достался юному болельщику Роману. Приз вручил коммерческий директор велокомпании „Форвард“ Алексей Бояршинов», — сообщил корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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