Мэр Екатеринбурга анонсировал дату запуска трамвайных путей в Академическом

Трамвайную ветку в районе Академический в Екатеринбурге могут запустить уже в ноябре 2023 года. Об этом глава города Алексей Орлов заявил журналистам во время брифинга.
«Я думаю, что это, примерно, ноябрь. Мы с коллегами обсуждали эти вопросы: с учетом накатки 20 тысяч тонн, проверки безопасности движения по трамвайным путям и полноценного запуска пассажирского движения… Я думаю, что это где-то осень», — рассказал Орлов на пресс-конференции Е1.
Ранее URA.RU сообщало, что «Уралтрансмаш» (в составе Уралвагонзавода входит в госкорпорацию «Ростех») вступил в борьбу за контракт на поставку более 40 трехсекционных трамваев для обслуживания новой ветки в Академический район Екатеринбурга. При этом глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что новые пути могут появиться уже в 2023 году, хотя изначально речь шла о более поздних сроках
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