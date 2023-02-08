Мэр Екатеринбурга анонсировал дату запуска трамвайных путей в Академическом

Трамвайные пути в Академическом в Екатеринбурге появятся в ноябре 2023 года

09 февраля 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Жители Академического смогут прокатиться на трамвае уже в ноябре 2023 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Трамвайную ветку в районе Академический в Екатеринбурге могут запустить уже в ноябре 2023 года. Об этом глава города Алексей Орлов заявил журналистам во время брифинга. «Я думаю, что это, примерно, ноябрь. Мы с коллегами обсуждали эти вопросы: с учетом накатки 20 тысяч тонн, проверки безопасности движения по трамвайным путям и полноценного запуска пассажирского движения… Я думаю, что это где-то осень», — рассказал Орлов на пресс-конференции Е1. Ранее URA.RU сообщало, что «Уралтрансмаш» (в составе Уралвагонзавода входит в госкорпорацию «Ростех») вступил в борьбу за контракт на поставку более 40 трехсекционных трамваев для обслуживания новой ветки в Академический район Екатеринбурга. При этом глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что новые пути могут появиться уже в 2023 году, хотя изначально речь шла о более поздних сроках

Трамвайную ветку в районе Академический в Екатеринбурге могут запустить уже в ноябре 2023 года. Об этом глава города Алексей Орлов заявил журналистам во время брифинга. «Я думаю, что это, примерно, ноябрь. Мы с коллегами обсуждали эти вопросы: с учетом накатки 20 тысяч тонн, проверки безопасности движения по трамвайным путям и полноценного запуска пассажирского движения… Я думаю, что это где-то осень», — рассказал Орлов на пресс-конференции Е1. Ранее URA.RU сообщало, что «Уралтрансмаш» (в составе Уралвагонзавода входит в госкорпорацию «Ростех») вступил в борьбу за контракт на поставку более 40 трехсекционных трамваев для обслуживания новой ветки в Академический район Екатеринбурга. При этом глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что новые пути могут появиться уже в 2023 году, хотя изначально речь шла о более поздних сроках