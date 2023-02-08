08 февраля 2023

Судимый за грабеж житель ХМАО подал документы на выборы мэра Лянтора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, руки чиновника, рука с сумкой
На выборы заявилось 11 кандидатов Фото:

В ХМАО на выборы главы Лянтора заявился безработный местный житель Дмитрий Яруллин, который был судим за грабеж и наркотики. Информация опубликована на сайте территориальной избирательной комиссии Сургутского района.

«Яруллин Дмитрий Иванович, самовыдвиженец, без образования, безработный. Сведения о судимости: пункт Г части 2 статьи 161 статьи 73 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской; часть 1 статьи 228 «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств <…>», — следует из информации на сайте избиркома.

Ранее URA.RU рассказывало, что документы на пост главы Лянтора подал также работник «Сургутнефтегаза». Тогда речь шла об инженере Руслане Шигабутдинове.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В ХМАО на выборы главы Лянтора заявился безработный местный житель Дмитрий Яруллин, который был судим за грабеж и наркотики. Информация опубликована на сайте территориальной избирательной комиссии Сургутского района. «Яруллин Дмитрий Иванович, самовыдвиженец, без образования, безработный. Сведения о судимости: пункт Г части 2 статьи 161 статьи 73 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской; часть 1 статьи 228 «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств <…>», — следует из информации на сайте избиркома. Ранее URA.RU рассказывало, что документы на пост главы Лянтора подал также работник «Сургутнефтегаза». Тогда речь шла об инженере Руслане Шигабутдинове.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...