Судимый за грабеж житель ХМАО подал документы на выборы мэра Лянтора

На выборы заявилось 11 кандидатов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО на выборы главы Лянтора заявился безработный местный житель Дмитрий Яруллин, который был судим за грабеж и наркотики. Информация опубликована на сайте территориальной избирательной комиссии Сургутского района.

«Яруллин Дмитрий Иванович, самовыдвиженец, без образования, безработный. Сведения о судимости: пункт Г части 2 статьи 161 статьи 73 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской; часть 1 статьи 228 «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств <…>», — следует из информации на сайте избиркома.

Ранее URA.RU рассказывало, что документы на пост главы Лянтора подал также работник «Сургутнефтегаза». Тогда речь шла об инженере Руслане Шигабутдинове.