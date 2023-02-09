От мэра из ХМАО уходит шестой по счету пиарщик

10 февраля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пиарщик Андрея Трубецкого не продержался и года Фото: Алексей Андронов © URA.RU От главы Сургутского района ХМАО Андрея Трубецкого уходит уже шестой по счету пиарщик. Начальник управления общественных связей и информационной политики районной администрации Дмитрий Аверкин написал заявление об увольнении. «У главы Сургутского района Андрея Трубецкого жесткий стиль управления и достаточно взрывной характер. Сработаться с ним непросто. Перед своими пиарщиками он порой ставит просто невыполнимые задачи, а потом отчитывает их за невыполнение. Аверкин меньше чем за год работы в качестве главы управления общественных связей несколько раз порывался писать заявление об уходе, но его что-то останавливало. А сейчас, по слухам, у него появился какое-то предложение в Астрахани, откуда он родом, и Аверкин решил его принять», — сообщил инсайдер. Сам чиновник отказался от комментариев, сославшись на занятость. В 2016 году — к моменту избрания Трубецкого главой Сургутского района — пиар-блоком руководила Ирина Родионова. В 2017 году ее сменил Алексей Редькин, в 2018 году на этой позиции оказался Виталий Щербаков. После его ухода в январе 2020 года на должность начальника управления заступила Оксана Тришина, но она продержалась лишь пару месяцев. Затем структуру возглавила Марианна Талипова, которая уволилась в 2022 году. После чего ее место занял Дмитрий Аверкин. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района лишился руководителей пиар-блока. От Андрея Трубецкого уходят сразу два представителя данного подразделения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

От главы Сургутского района ХМАО Андрея Трубецкого уходит уже шестой по счету пиарщик. Начальник управления общественных связей и информационной политики районной администрации Дмитрий Аверкин написал заявление об увольнении. «У главы Сургутского района Андрея Трубецкого жесткий стиль управления и достаточно взрывной характер. Сработаться с ним непросто. Перед своими пиарщиками он порой ставит просто невыполнимые задачи, а потом отчитывает их за невыполнение. Аверкин меньше чем за год работы в качестве главы управления общественных связей несколько раз порывался писать заявление об уходе, но его что-то останавливало. А сейчас, по слухам, у него появился какое-то предложение в Астрахани, откуда он родом, и Аверкин решил его принять», — сообщил инсайдер. Сам чиновник отказался от комментариев, сославшись на занятость. В 2016 году — к моменту избрания Трубецкого главой Сургутского района — пиар-блоком руководила Ирина Родионова. В 2017 году ее сменил Алексей Редькин, в 2018 году на этой позиции оказался Виталий Щербаков. После его ухода в январе 2020 года на должность начальника управления заступила Оксана Тришина, но она продержалась лишь пару месяцев. Затем структуру возглавила Марианна Талипова, которая уволилась в 2022 году. После чего ее место занял Дмитрий Аверкин. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района лишился руководителей пиар-блока. От Андрея Трубецкого уходят сразу два представителя данного подразделения.