От мэра из ХМАО уходит шестой по счету пиарщик

От главы Сургутского района ХМАО Андрея Трубецкого уходит уже шестой по счету пиарщик. Начальник управления общественных связей и информационной политики районной администрации Дмитрий Аверкин написал заявление об увольнении.
«У главы Сургутского района Андрея Трубецкого жесткий стиль управления и достаточно взрывной характер. Сработаться с ним непросто. Перед своими пиарщиками он порой ставит просто невыполнимые задачи, а потом отчитывает их за невыполнение. Аверкин меньше чем за год работы в качестве главы управления общественных связей несколько раз порывался писать заявление об уходе, но его что-то останавливало. А сейчас, по слухам, у него появился какое-то предложение в Астрахани, откуда он родом, и Аверкин решил его принять», — сообщил инсайдер.
Сам чиновник отказался от комментариев, сославшись на занятость. В 2016 году — к моменту избрания Трубецкого главой Сургутского района — пиар-блоком руководила Ирина Родионова. В 2017 году ее сменил Алексей Редькин, в 2018 году на этой позиции оказался Виталий Щербаков. После его ухода в январе 2020 года на должность начальника управления заступила Оксана Тришина, но она продержалась лишь пару месяцев. Затем структуру возглавила Марианна Талипова, которая уволилась в 2022 году. После чего ее место занял Дмитрий Аверкин.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района лишился руководителей пиар-блока. От Андрея Трубецкого уходят сразу два представителя данного подразделения.
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