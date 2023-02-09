Власти ХМАО заявили о 10 тысячах новых рабочих мест к 2030 году

10 февраля 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Правительство ХМАОГ утвердило план развития региона до 2036 года Фото: Алексей Андронов © URA.RU В ХМАО благодаря инвестиционным проектам к 2030 году создадут 10 тысяч новых рабочих мест. Информация об этом опубликована в telegram-канале губернатора округа Натальи Комаровой. «Правительство автономного округа приняло решение об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития региона до 2036 года с параметрами развития до 2050 года. На сопровождении правительства автономного округа сейчас находится 468 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 176 миллиардов рублей. При реализации их к 2030 году будет создано более 10 тысяч новых рабочих мест», — говорится в сообщении. Для поддержки инвесторов в ХМАО создается особая экономическая зона промышленно-производственного назначения. Кроме этого, продолжается работа по развитию в округе сети индустриальных и промышленных технопарков. «У нас сейчас девять индустриальных парков и три промышленных технопарка, один технопарк высоких технологий. Они рассредоточены в девяти муниципальных образованиях. Их средняя заполняемость на эту дату составляет 70%. Здесь работают 89 резидентов. Они заняли нишу в нефтесервисе, лесоперерабатывающей промышленности, производстве строительных материалов и оборудования. Резидентами организованы 1035 рабочих мест», — указывается в telegram-канале Комаровой. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО предложили бизнесу весомый аргумент для привлечения инвестиций в регион. Губернатора ХМАО Наталья Комарова совместно с Минэкономразвития России заключили соглашение о защите капиталовложений в регион. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО благодаря инвестиционным проектам к 2030 году создадут 10 тысяч новых рабочих мест. Информация об этом опубликована в telegram-канале губернатора округа Натальи Комаровой. «Правительство автономного округа приняло решение об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития региона до 2036 года с параметрами развития до 2050 года. На сопровождении правительства автономного округа сейчас находится 468 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 176 миллиардов рублей. При реализации их к 2030 году будет создано более 10 тысяч новых рабочих мест», — говорится в сообщении. Для поддержки инвесторов в ХМАО создается особая экономическая зона промышленно-производственного назначения. Кроме этого, продолжается работа по развитию в округе сети индустриальных и промышленных технопарков. «У нас сейчас девять индустриальных парков и три промышленных технопарка, один технопарк высоких технологий. Они рассредоточены в девяти муниципальных образованиях. Их средняя заполняемость на эту дату составляет 70%. Здесь работают 89 резидентов. Они заняли нишу в нефтесервисе, лесоперерабатывающей промышленности, производстве строительных материалов и оборудования. Резидентами организованы 1035 рабочих мест», — указывается в telegram-канале Комаровой. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО предложили бизнесу весомый аргумент для привлечения инвестиций в регион. Губернатора ХМАО Наталья Комарова совместно с Минэкономразвития России заключили соглашение о защите капиталовложений в регион.